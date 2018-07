Orario Finale Mondiali 2018 | data | programma e canale tv Si gioca in pieno pomeriggio…

oasport

(Di lunedì 9 luglio 2018) Domani si comincia. Siamo alla stretta. I verdetti dei quarti dideidi calcio in Russia sono arrivati. Francia, Belgio, Inghilterra e Croazia hanno staccato il biglietto per le semifinali e si affronteranno per contendersi i due posti per l’atto conclusivo. I transalpini sfideranno i belgi domani al Saint Petersburg Stadium (ore 20.00) mentre mercoledì sarà la volta dei britannici che affronteranno i croati a Mosca per completare il quadro delle due Finali del 3°/4° posto e del 1°/2° posto. Di seguito ildettagliato delle Finali con tutti gli orari delle varie partite. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. LE FINALI 14 luglio:3/4 posto, ore 16.00 – Saint Petersburg Stadium 15 luglio:1/2 posto, ore 17.00 ...