Operaio trova portafogli con 500 euro e "si precipita" dai carabinieri : Non si tratta di un gesto scontato, soprattutto in tempi di crisi economica. E' doveroso sottolineare gli esempi di onestà, anche quando si tratta di piccole notizie. Fare cronaca significa anche questo...

Operaio si cosparge di benzina davanti casa Di Maio. Lui lo va a trovare : 'Lo Stato c'è' : E' uno di 5 operai della Fca di Pomigliano d'Arco di cui la Cassazione ha annullato ieri il reintegro - Uno dei cinque operai della Fca di Pomigliano d'Arco di cui la Cassazione ha annullato ieri il ...

Operaio licenziato si cosparge di benzina sotto casa di Di Maio - il vicepremier va a trovarlo : 'Lo Stato c'è' : Licenziati dalla Fiat nel 2014 per aver inscenato davanti ai cancelli dello stabilimento di Pomigliano il funerale dell'ad Sergio Marchionne, i cinque operai che hanno ingaggiato una guerra legale ...

Pomigliano d'Arco - Operaio licenziato si cosparge di benzina sotto casa di Di Maio. Lui lo va a trovare : 'Lo Stato c'è' : Licenziati dalla Fiat nel 2014 per aver inscenato davanti ai cancelli dello stabilimento di Pomigliano il funerale dell'ad Sergio Marchionne, i cinque operai che hanno ingaggiato una guerra legale ...

Sardegna - l’autopsia sull’Operaio trovato morto in campagna : “Ucciso da un cinghiale” : È morto dissanguato dopo essere stato aggredito da un cinghiale che lo ha azzannato a una gamba Giuseppe Secci, l'operaio forestale di 65 anni trovato giovedì scorso privo di vita in un terreno vicino alla sua abitazione a Villaputzu. Aggredito dall’animale, l’uomo ha perso subito i sensi. A chiarire le cause della morte è stata l'autopsia.Continua a leggere

Sardegna - fu un cinghiale a uccidere l'Operaio trovato cadavere nel suo terreno : Lo ha stabilito l'autopsia. Il 65enne, operaio forestale, era stato trovato senza vita giovedì scorso

Falco si schianta contro un grattacielo/ Uno dei volatili del Pirellone trovato morto a Milano da un Operaio : Falco si schianta contro un grattacielo, uno dei volatili del Pirellone è stato ritrovato morto a Milano da un operaio che nel frattempo stava lavorando alla ristrutturazione di Torre Galfa.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:12:00 GMT)

Vicenza - Operaio trovato morto in azienda : forse un incidente : Vicenza, operaio trovato morto in azienda: forse un incidente Vicenza, operaio trovato morto in azienda: forse un incidente Continua a leggere L'articolo Vicenza, operaio trovato morto in azienda: forse un incidente proviene da NewsGo.

Vicenza - Operaio trovato morto in azienda : forse un incidente : Un operaio è stato trovato morto in una ditta di Lonigo , Vicenza, che si occupa di prodotti farmaceutici. Dai primi accertamenti sembrerebbe un incidente di lavoro. L'uomo, di cui al momento non sono ...

Cadavere decomposto trovato impiccato a un albero : è di un Operaio scomparso ad aprile : Un Cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella prima serata di ieri, venerdì 18 maggio 2018, impiccato a un albero in un dirupo a Bobbio Pellice (Torino), in località Malpertus. Si...