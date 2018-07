Olimpiadi : Confindustrie Veneto - Taa e Fvg si schierano per Cortina (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Veneto Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, che ogni anno ospitano competizioni mondiali nella maggior parte delle discipline olimpiche invernali hanno un grande vantaggio che rendono unica questa candidatura: poter offrire agli atleti, ai media di tutto il mondo

Olimpiadi : Confindustrie Veneto - Taa e Fvg si schierano per Cortina : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) - "Gentile On. Giorgetti, Gentile dott. Malagò, In qualità di rappresentanti delle Confindustrie regionali del Nord Est (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia), vi scriviamo per sostenere la candidatura di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti a ospitare le Olim

Olimpiadi : Confindustrie Veneto - Taa e Fvg si schierano per Cortina : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) – “Gentile On. Giorgetti, Gentile dott. Malagò, In qualità di rappresentanti delle Confindustrie regionali del Nord Est (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia), vi scriviamo per sostenere la candidatura di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti a ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. Nei giorni scorsi non abbiamo mancato di dare il nostro appoggio alla candidatura per le Olimpiadi ...