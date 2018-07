Olimpiadi | Confindustrie Veneto | Taa e Fvg si schierano per Cortina 2

sportfair

(Di lunedì 9 luglio 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Come certamente avrete modo di tenere in considerazione, i grandi eventi sono un importante volano di sviluppo per tutto il territorio e rappresentano una straordinaria occasione per catalizzare energie e nuove idee anche di impresa. Leregionali del Nord Est ritengono che gli investimenti debbano essere sostenibili in un’ottica di lungo periodo e rispondere agli interessi del Paese e delle comunità che lo costituiscono, con un ritorno ‘ come in questo caso ‘ che valorizza la vocazione dell’area dolomitica”, sottolineano Zoppas, Bono e Pan. “La candidatura die delle Dolomiti siamo certi risponda a questi requisiti, ma è anche eccellente sotto molti altri punti di vista. Abbiamo avuto modo di leggere la proposta e riteniamo che rispetti appieno quelle dieci linee guida indicate ...