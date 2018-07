wired

: Oggetti di cui non sentivamo il bisogno: il materassino-bara - Lauraenientepiu : Oggetti di cui non sentivamo il bisogno: il materassino-bara - MilanoCitExpo : Oggetti di cui non sentivamo il bisogno: il materassino-bara #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Gonfiabili a forma di fenicottero addio: il color rosa-flamingos dell’estate 2017 però non molla, e si trasferisce per la stagione estiva 2018 su una forma digommosa pronto a prendere il largo insieme a tutti gli odiatori seriali da battigia. L’idea, lanciata su Instagram, è di Andrew Greenbum, giovane designer canadese: Had the idea to start this project almost three years ago, with my guy @ian__felton. I found someone who could make me a sample recently and pulled the trigger. Super hilarious project. Truth be told thou, we about $15,000 short from being able to sell this to ya’ll. Let us know if you think a kickstarter would be a cool idea or if you have a rich daddy who wanna invest. We taking suggestion no doubt forsure. Un post condiviso da Andrew Greenbaum (@andrew_greenbum) in data: Lug 3, 2018 at 1:33 PDT Unica pecca? Non potete acquistarlo ...