Offerte Sky calcio 2018 2019 | costo pacchetto abbonamento

Sky Famiglia : cos'è - pacchetto - costo - canali - Offerte : ... in primo luogo, è assai ricca l'offerta di documentari con programmi di scienza, tecnologia, storia e natura: tra i canali, Discovery Channel, National Geographic Channel, National Geographic Wild, ...

DIRITTI TV SERIE A/ Attesa per l'apertura delle buste : Offerte di Sky - Mediaset e Perform troppo basse! : Si aprono le buste per i DIRITTI tv della SERIE A: per il prossimo triennio tre pacchetti previsti e ciascuna piattaforma può presentare offerte per un massimo di due. Si va verso l'accordo?(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 18:33:00 GMT)

Diritti TV Serie A : Offerte sotto il minimo richiesto - stasera l’assegnazione. In corsa Sky - Mediaset e Perform : Diritti TV Serie A Siamo ancora al nulla di fatto, ma la giornata di oggi finirà per assegnare definitivamente i Diritti tv della Serie A per le prossime tre stagioni (2018/19, 2019/20, 2020/21). Dopo i tentativi andati a vuoto e la risoluzione del contratto con Mediapro, questa mattina sono state pervenute alla Lega Calcio le offerte per i tre pacchetti disponibili (del valore di 452, 408 e 240 milioni di euro) che, come stabilito dal nuovo ...

Diritti tv Serie A - Offerte di Sky - Mediaset e Perform non superano 1 - 1 miliardi di euro : si passa alla fase di rilancio : Le offerte arrivate in Lega per l’acquisizione dei Diritti tv della Serie A per il periodo 2018-2021, da Sky, Mediaset e Perform, non hanno superato la base d’asta indicata di 1,1 miliardi di euro. Si passa quindi alla fase di rilancio che, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, non si tiene nello studio dell’avvocato Alberto Toffoletto, ma nella sede stessa della Lega di A, in via Rosellini. Le trattative sono gestite dal ...

Diritti tv Serie A/ Attesa per l'apertura delle buste : tre Offerte presentate - accordo Sky-Mediaset? : Si aprono le buste per i Diritti tv della Serie A: per il prossimo triennio tre pacchetti previsti e ciascuna piattaforma può presentare offerte per un massimo di due. Si va verso l'accordo?(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:45:00 GMT)

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Offerte da Sky - Mediaset e Perform. Nessuna da MediaPro : Gli spagnoli di MediaPro non hanno presentato offerte per la nuova asta dei Diritti di Serie A 2018-21. La scadenza era fissata per questa mattina alle 11. A quanto si apprende si sarebbero fatti avanti con offerte vincolanti Sky, Mediaset e Perform. Da capire su quali dei tre pacchetti di partite si siano orientate le proposte: i tre pacchetti hanno un minimo d'asta 452, 408 e 240 milioni. Probabile che Mediaset abbia presentato una offerta ...

Diritti tv : Offerte Sky - Mediaset - Perform : ANSA, - MILANO, 13 GIU - Sky, Mediaset e Perform hanno presentato offerte per i Diritti tv della Serie A. E' quanto si apprende mentre sono in corso le procedure per l'apertura delle buste con le ...