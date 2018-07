: Da anni la Lega di Salvini fomenta l'odio verso il diverso provocando spaccature nella società. Se molti cittadini… - ckyenge : Da anni la Lega di Salvini fomenta l'odio verso il diverso provocando spaccature nella società. Se molti cittadini… - TelevideoRai101 : Odio razziale,allarme Procura di Torino - badmonta : RT @ibradiagne31: In questo crescendo di odio razziale qualcuno ha sentito o visto presidenti e ambasciatori africani difendere i loro citt… -

Direttive per rendere più efficace il contrasto dei reati motivati dall'e dalla discriminazione etnico-religiosa sono state diramate adaltore capo Spataro. Il magistrato ha diffuso anche disposizioni per sveltire gli "Affari dell'immigrazione", fra cui le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e altre forme di protezione umanitaria. Reati commessi per finalità di discriminazione,etnico,religioso saranno trattati come prioritari.(Di lunedì 9 luglio 2018)