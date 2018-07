Nuoto | Europei juniores 2018 | tante medaglie per l’Italia ma manca l’acuto In evidenza

PallaNuoto - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 14 al 28 luglio Barcellona (Spagna) ospiterà gli Europei di Pallanuoto: dal 14 al 27 andrà in scena il torneo femminile, dal 16 al 28 la rassegna maschile. L’Italia naturalmente è presente in entrambi i tornei con il Settebello ed il Setterosa. La trasmissione tv delle gare sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno trasmetterà due gare, quella dell’Italia ed un’altra sfida di cartello. Semifinali e finali di entrambi i ...

Nuoto - Europei Juniores Helsinki 2018. L’ItalNuoto chiude con un pokerissimo di medaglie ma l’oro non arriva! : pokerissimo di medaglie nell’ultima giornata ma manca l’oro all’ItalNuoto Juniores che torna dall’Europeo giovanile di Helsinki senza vittorie e con tanti risultati di prestigio e 15 podi (4 argenti e 11 bronzi) che fanno ben sperare per il futuro. Bisogna tenere conto che molti degli atleti medagliati (e convocati) non erano all’ultimo anno di partecipazione agli EuroJuniores e dunque potranno ancora prendersi altre soddisfazioni a livello ...

Nuoto - Europei juniores 2018 : tris di Calloni negli 800 sl - Burdisso e Fusco in evidenza nelle semifinali : Quarta giornata di gare ad Hensinki (Finlandia) per gli Europei juniores 2018 di Nuoto. Nel “Makelanrinne Swimming Centre” è il nostro Johannes Calloni a mettersi in evidenza nel mezzofondo dello stile libero. L’azzurro ha conquistato il terzo bronzo di questa rassegna nelle sedici vasche, nuotando il suo personale in 7’56″50 (precedente 7’59″80 del 12/04/2018 a Riccione) e prendendosi una terza piazza prestigiosa ...

Nuoto - Europei juniores 2018 : poker di medaglie per l’Italia ad Helsinki. Burdisso sugli scudi nei 200 farfalla : Terza giornata di gare ad Hensinki (Finlandia) per gli Europei juniores 2018 di Nuoto. Nel “Makelanrinne Swimming Centre” sono quattro le medaglie (1 argento e 3 bronzi) che l’Italia si è portata a casa. Le luci della ribalta le merita Federico Burdisso che ha conquistato l’argento nei 200 farfalla, stabilendo il nuovo record italiano juniores di 1’56″40, migliorando il suo primato di 1’57″19 ...

Nuoto - Europei juniores 2018 : Johannes Calloni concede il bis di bronzo. D’Innocenzo - Masciopinto - Ceccon e Fusco giù dal podio : Non resterà negli annali come una giornata indimenticabile per l’Italia, la seconda dei Campionati Europei juniores a Helsinki. La buona notizia è il bis di bronzo del campano Johannes Calloni che rinverdisce i fasti del mezzofondo italiano andando a prendersi un buon terzo posto nei 1500 stile libero, la cattiva notizia è che quello di Calloni è l’unico podio in una giornata in cui l’ItalNuoto giocava altre carte da medaglia ...

Nuoto - Europei juniores 2018 : Johannes Calloni - Giulia Salin e le staffette 4×100 sl a medaglia nella prima giornata : Si è conclusa la prima giornata di gare degli Europei juniores di Nuoto ad Helsinki (Finlandia). nella competizione in cui si esibiscono i campioni del domani della vasca, l’Italia ha conquistato 2 argenti e 2 bronzi. Nei 400 stile libero Johannes Calloni ha centrato il bronzo in 3’51″35 (primato personale) nella gara vinta dall’asso magiaro Kristof Milaf (3’50″00), fortissimo anche nella farfalla, davanti al ...

Nuoto - Europei 2018 : Gabrieli Detti recupera? Opzione staffette - anche la mista con Federica Pellegrini! : Gabriele Detti riuscirà a recuperare per gli Europei 2018 di Nuoto che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 3 al 9 agosto? Questo è il grande interrogativo in casa Italia ma non tutto sembra perduto. Come riporta il Corriere dello Sport, il Campione del Mondo sta recuperando dall’infortunio alla spalla e farà un ultimo controllo la prossima settimana. Il termine di iscrizione è chiaro: 20 luglio per le gare individuali, nessun ...

Nuoto - si avvicinano gli Europei di Glasgow in acque libere : a Genova si definisce la squadra azzurra : Sul lungomare di Genova verrà definita la squadra azzurra di Nuoto di fondo che parteciperà agli Europei di Glasgow A Sturla, sul lungomare di Genova, si definisce la squadra di Nuoto in acque libere che parteciperà agli Europei di Glasgow 2018. In Liguria si nuota dal 4 all’8 luglio, in Scozia, a 2100 chilometri di distanza, si gareggerà dall’8 al 12 agosto nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale. Ad un ...

PallaNuoto femminile - Spido Dutch Trophy 2018 : per il Setterosa prove generali di Europei : Da Ostia a Rotterdam: il Setterosa ha lasciato il ritiro laziale e si è spostato in Olanda, dove da oggi a venerdì prenderà parte allo Spido Dutch Trophy. Sarà questo l’ultimo test prima degli Europei di Barcellona, che per la nazionale italiana di Pallanuoto femminile inizierà contro Israele sabato 14 luglio alle 15.30. Le azzurre saranno impegnate in un quadrangolare con USA, Olanda ed Ungheria. Esordio il 4 alle 18 con gli USA, poi ...

Nuoto - Europei juniores 2018 : Thomas Ceccon e Federico Burdisso guidano la truppa italiana ad Helsinki : Da domani fino a domenica 8 luglio sarà acqua bianca, noi ci auguriamo azzurra, in quel di Helsinki (Finlandia) per gli Europei juniores 2018 di Nuoto. Nella piscina finnica la Nazionale giovanile guidata da Walter Bolognani e da Cesare Butini si presenta ai nastri di partenza con tanta voglia di far bene e confermare uno status di primo livello. L’ELENCO DEI CONVOCATI: Costanza Cocconcelli (2002 / NC Azzurra 91), Emma Virginia Menicucci ...

PallaNuoto femminile - le convocate dell’Italia per il quadrangolare di Rotterdam. Ultima tappa verso gli Europei : La beffarda medaglia d’argento dei Giochi del Mediterraneo è alle spalle: il Setterosa riparte da Ostia, dove sta Ultimando la preparazione in vista degli Europei di Barcellona. La nazionale italiana di Pallanuoto femminile è già in collegiale nel Lazio, poi, dopo una breve parentesi in Olanda, partirà per la Spagna. Da mercoledì 4 a venerdì 6 infatti, le azzurre saranno impegnate a Rotterdam in un quadrangolare con USA, Olanda ed ...

PallaNuoto - i convocati del Settebello per il quadrangolare di Cosenza. Ultimo appuntamento prima degli Europei : L’amaro quinto posto dei Giochi del Mediterraneo è alle spalle: il Settebello ripartirà da Cosenza, dove ultimerà la preparazione in vista degli Europei di Barcellona. La nazionale italiana di Pallanuoto si ritroverà in Calabria mercoledì 4 e vi resterà fino a giovedì 12, quando partirà per la Spagna. Da venerdì 6 a domenica 8 inoltre, gli azzurri saranno impegnati in un quadrangolare con Cina, Olanda e Germania. Esordio il 6 alle 20 con ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “4×200 mista agli Europei? Sono disponibile. Presto per pensare alle Olimpiadi” : Federica Pellegrini non ha entusiasmato in mattinata sui 50 metri stile libero in occasione del Trofeo Settecoli. La Divina è attesissima domani sui 100, specialità in cui ha deciso di cimentarsi dopo il trionfo ottenuto sulle quattro vasche ai Mondiali 2017. La Campionessa di Spinea è in un anno sabbatico (anche se agli Europei di Glasgow non si presenterà solo per passeggiare) ma nel frattempo ha dato l’ok a partecipare alla 4x200m ...

Nuoto - Settecolli 2018 : gli azzurri ancora a caccia della convocazione per gli Europei. I criteri di qualificazione : Il Trofeo Settecolli di Roma, da sempre, è l’ultima ancora di salvezza per chi non ha strappato il pass per i grandi appuntamenti internazionali in programma tra luglio e agosto ma spesso si rivela un boomerang per chi ottiene il lasciapassare alla piscina del Foro Italico perchè, con il picco di condizione raggiunto un mese prima rispetto all’evento internazionale, si rischia poi che la forma scivoli via e che si vada al Mondiale o ...