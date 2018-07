Nozze super vip Chiara Ferragni – Fedez | ecco la lista bomba degli invitati al

caffeinamagazine

: RT @veneziaradiotv: VIDEO: Nozze da favola, sabato pomeriggio a Venezia tra la super modella Valeriya Lapidus e l'Imprenditore edile https:… - lucavolpe : RT @veneziaradiotv: VIDEO: Nozze da favola, sabato pomeriggio a Venezia tra la super modella Valeriya Lapidus e l'Imprenditore edile https:… - AlessioMoggi : @methoOd_ @OfficialAllegri In realtà Allegri con i super giocatori 'anarchici' (Ibra, Tevez) va a nozze, quindi sarebbero cazzi ?? - veneziaradiotv : VIDEO: Nozze da favola, sabato pomeriggio a Venezia tra la super modella Valeriya Lapidus e l'Imprenditore edile -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Ultimamentehanno sconvolto i loro fan pubblicando su Instagram una foto che li ritrae in un modo in cui nessuno li aveva mai visti: lei è sdraiata sul letto, nuda, lui è sopra di lei (con lo sguardo che la dice lunga) e con le mani le stringe i seni. I follower dei due, dopo aver visto la foto in rete, sono rimasti a bocca aperta… Perché in generee lasono sempre piuttosto composti… E ora? Che è successo? Qualcuno dice che lei abbia voglia di sentirsi di nuovodonna dopo il parto, altri dicono che quella foto sia stato un modo per ricordare al mondo il loro matrimonio… A ogni modo la foto è stata scattata, ha stupito tutti e del loro matrimonio nessuno può dimenticarsi… Perché quello trae laè il matrimonio dell’anno, altro che il matrimonio di Meghan Markle e Harry. I due convoleranno ail primo settmebre 2018, ...