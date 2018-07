' Non voglio fare la fine di Matteo Renzi'

ROCCO COMMISSO : “VOGLIO IL MILAN - Non DIPENDE SOLO DA ME”/ Ultime notizie affare Elliott-Li : “club ambito” : MILAN al fondo Elliot, COMMISSO torna in pole: avviate le procedure di escussione del pegno. Il candidato principale a rilevare il club è l'italo-americano. Li spera SOLO fino a lunedì(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 – Tite difende il suo Brasile : “Neymar? Non ha rivali. Sul VAR Non voglio fare polemiche ma…” : Il Brasile eliminato da Russia 2018, ma il ct Tite difende la prova della sua squadra: l’allenatore fa da scudo alle critiche su Neymar e tira in ballo la decisione dell’arbitro sul presunto rigore su Gabriel Jesus L’autogol di Fernandinho e la rete di De Bruyne regalano il pass per le semifinali al Belgio: il Brasile è ufficialmente fuori dai Mondiali di Russia 2018. Il ct Tite però, nel post partita ha difeso ...

Di Maio : Non voglio diventare un'icona della sinistra : "Non voglio diventare un'icona della sinistra perché so cosa ha fatto la sinistra...". È quanto ha affermato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio nel corso di Stasera Italia su Rete 4 sui contenuti del dl dignità. "La sinistra è quella che ha dato soldi alle banche e ha fatto il Jobs act e tanto altro", ha proseguito il ministro ricordando che "quando vado in Aula al ...

Luigi Di Maio : “Non voglio diventare un’icona della sinistra - ha reso un inferno la vita di tanti giovani” : "Io non voglio diventare icona della sinistra, so che cos'è la sinistra in questo Paese, quella che ha dato soldi alle banche e ha fatto il Jobs act e tanto altro. Quando vado in Aula al question time, è capitato una volta finora quelli a destra dicono che sono di sinistra e quelli di sinistra dicono che sono di destra, è il loro unico modo per sentirsi di destra e sinistra. Questo governo ha fatto cose che doveva fare la destra, come ...

Sei piccole Non bastano Gli islamici ora vogliono la «moschea cattedrale» : Sarà un cammino lungo e incerto quello delle sei moschee di Milano. Lo sanno bene i responsabili dei centri islamici che ieri hanno incontrato il vicesindaco Anna Scavuzzo alla biblioteca Sormani. L'incontro aveva un profilo volutamente basso. Obiettivo annunciato: illustrare il Piano per le attrezzature religiose e fare il punto sul percorso di questo strumento urbanistico comunale. Le aspettative però sono enormi. E il sogno di molti resta la ...

Juventus - Ronaldo rompe col Real 'Se valgo 100 milioni è perchè Non mi vogliono' : TORINO - 'Se valgo 100 milioni è perchè non mi vogliono'. Difficile capire quale sia il processo mentale che ha portato Cristiano Ronaldo a formulare questo pensiero: eppure ancora una volta il ...

Le paure di papà Markle : "Temo che Non rivedrò mai più Meghan. A corte vogliono farmi fuori" : Thomas Markle si sente sempre più distante da sua figlia, ormai duchessa del Sussex, e dichiara: "Non parlo con Meghan e Harry da un sacco di tempo. Credo vogliano allontanarmi".Come riporta il Mirror, fonti vicine all'uomo lo avrebbero descritto "profondamente affranto" dal progressivo allontanamento che sta vivendo dalla figlia, all'indomani del matrimonio col principe Harry.Per cercare di recuperare qualche punto, l'ex direttore della ...

Boeri : “C’è sempre più richiesta di lavori che gli italiani Non vogliono fare” : «Tutti sono d’accordo sul fatto che bisogna contrastare l’immigrazione irregolare. Bene, ma si dimentica un fatto importante: per ridurre l’immigrazione clandestina il nostro paese ha bisogno di aumentare quella regolare». Anche perché senza i regolari il sistema pensionistico e il welfare sono a rischio. A dirlo è il presidente dell’Inps, Tito Boe...

Pd - fine di Maria Elena Boschi I giovani dem Non la vogliono più 'Ha un'unica visione - quella di Renzi' : Maria Elena Boschi fino a qualche mese fa era popolare, potente, seguita, temuta. Oggi, l'ex Ministro delle Riforme del Governo Renzi ed ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Paolo Gentiloni, è caduta in disgrazia. Segui su affaritaliani.it

