' Non grave l' 80% delle segnalazioni sui vaccini' | Rapporto Aifa

Barbara D'Urso - brutta notizia dai palinsesti 2018 - 2019 : Non c’è il Grande Fratello Nip : Arriva una brutta notizia per Barbara D'Urso dalla presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva 2018-2019. Nei giorni scorsi a Montecarlo è stata presentata alla stampa la nuova offerta televisiva del Biscione, con l'annuncio di tutti i programmi che vedremo in onda da settembre in poi su Canale 5, Italia uno e Rete 4. In molti si aspettavano una riconferma anche del Grande Fratello Nip, [VIDEO] tornato in onda ...

La lezione di solidarietà ed accoglienza delle Nonnine irpine - il post Fb diventa virale : Dopo tante brutte storie - vere e presunte - di razzismo, dal profondo sud dell'Italia, ne è arrivata una positiva, di quelle che scaldano il cuore. In Irpinia, su un bus - o meglio - su una 'corriera', un gruppo di vecchiette ultrasettantenni ha incontrato un giovane migrante venuto dal Gambia. Invece di guardarlo con sospetto, gli si sono avvicinate e hanno iniziato a parlargli e a rincuorarlo. L'episodio è stato raccontato su facebook da un ...

Auto più vendute in Italia - Fiat Panda domina e dietro Non mancano sorprese : la classifica : Fiat Panda continua ad essere l'Auto più venduta in Italia. La piccola della casa torinese, stando ai dati del primo semestre del 2018, è la vettura che gli Italiani acquistano di più. Dimensioni e soprattutto prezzo contenuto, può tranquillamente essere considerata l'Auto per eccellenza in Italia. Un'utilitaria che fa il proprio dovere e che accontenta soprattutto chi è disposto ad accettare compromessi, considerato che non si tratta di un ...

Taser alle forze dell'ordine italiane : test in 11 città - per Salvini Non è letale : Il Taser sta per arrivare in varie citta' italiane, 11 per l'esattezza. Lo prevede un decreto di cui, diverse settimane fa, hanno parlato il ministro dell'Interno Salvini [VIDEO] e il capo della Polizia Gabrielli. Il suddetto decreto prevede la sperimentazione di 30 pistole elettriche, che verranno consegnate alle forze dell'ordine. L'annuncio di Salvini e Gabrielli è arrivato all'indomani dell'uccisione, a Genova, di Jefferson Tomala'. ...

GOSSIP/ Belen Rodriguez : aperitivo in città con IanNone - la Ambrosio e Adelaide De Martino : Cosa ci facevano Belen Rodriguez, Gilda Ambrosio, Adelaide De Martino e Andrea Iannone allo stesso tavolo? E' questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di GOSSIP da qualche ora, e più precisamente da quando il sito di Oggi ha pubblicato le foto esclusive del pomeriggio che l'argentina ha trascorso con amici a Milano. La showgirl, dunque, ha scelto di consumare un aperitivo in centro con il fidanzato pilota paparazzato mentre ...

Marco Carta - la Nonna svela : si è operato per un'ulcera : 3 Marco Carta a fine giugno era finito in ospedale, ma non erano state date informazioni sul motivo che aveva spinto il cantante a ricorrere alle cure dei medici. L'unica informazione trapelata era che stava gia' meglio e che nel giro di qualche ora sarebbe tornato a casa, a dire come sono andate veramente le cose è stata la nonna. È stata lei a sciogliere completamente il riserbo sulle motivazioni del ricovero di Marco Carta ...

GOSSIP U&D/ Ida e Riccardo Non si seguirebbero più su Instagram dopo Temptation Island : Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e donne non si seguono più su Instagram: è questa la notizia che sta impazzando sui siti di GOSSIP da quando sono terminate le registrazioni dell'edizione di Temptation Island 2018 alla quale hanno partecipato i due. A notare il gelo che è calato tra i protagonisti del Trono Over, sono stati alcuni loro attenti fan: al rientro a casa dopo la fine del reality, il pugliese e la parrucchiera hanno smesso ...

Torino - islamico sposa due donne. Ma il giudice lo assolve : "Non è grave" : La denuncia per bigamia cade nel vuoto: il Tribunale di Torino, infatti, ha deciso di assolverlo per "tenuità del fatto".È la vicenda che vede come protagonista un immigrato regolare marocchino di religione islamica, per due volte sposo nel giro di pochi mesi e con due donne diverse. Ad aver indirizzato la scelta del giudice verso l"assoluzione potrebbe esser stato il fatto che nessuna delle due mogli, la prima di nazionalità marocchina e la ...

Migrazione - il 7 luglio l'umanità vestirà di rosso per Non dimenticare il piccolo Aylan : rosso è il colore che ci invita a sostare. Ma c’è un altro rosso, oggi, che ancor più perentoriamente ci chiede di fermarci, di riflettere, e poi d’impegnarci e darci da fare. È quello dei vestiti e delle magliette dei bambini che muoiono in mare e che, a volte, il mare riversa sulle spiagge del Mediterraneo. Con queste parole, don Luigi Ciotti, presidente nazionale Libera e Gruppo Abele, Francesco Viviano, giornalista, Francesca Chiavacci, ...

Anticipazioni Velvet 4/ la verità su Alberto e Anna : lui esce di scena ma Non è defunto : Questa sera ritorna in onda su RaiUno una delle fiction più amate e te dal pubblico di RaiUno. Parliamo di Velvet, la fortunatissima serie televisiva importata dalla Spagna, giunta alla sua quarta stagione di messa in onda in tv. Questa nuova serie, però, è stata soprannominata Velvet Collection [VIDEO]e potra' contare solo su alcuni dei vecchi protagonisti della serie, tra cui l'amatissima Anna che non rivedremo al fianco del suo amato Alberto. ...

Anticipazioni Velvet Collection - seconda e terza puntata : Alberto Non è morto e vive a NY : Torna in onda su Raiuno la fiction Velvet Collection, tra le più amate dal pubblico della tv generalista negli ultimi anni. La Serie TV spagnola terra' compagnia agli spettatori della rete ammiraglia Rai per tutta la stagione estiva [VIDEO] con le nuove puntate inedite tratte dalla quarta stagione che ha ottenuto risultati importanti in patria. Le Anticipazioni sulla seconda e terza puntata della fiction rivelano che finalmente scopriremo la ...

GOSSIP/ Naike Rivelli confessa di Non conoscere l'identità del suo vero padre : Naike Rivelli 44 anni è stata intervistata da Paola Perego nell'ultima puntata dello show in seconda serata Non Disturbare. La figlia di Ornella Muti ha rivelato diversi particolari sulla sua vita, tra cui alcuni molto dolorosi. Naike ha parlato del suo rapporto con l'amore, con il sesso, con la nudita' e con i suoi cari. Durante la chiacchierata con la Perego, Naike ha dichiarato ufficialmente di non conoscere suo padre biologico. Il punto è ...

Pensioni - uscita anticipata a quota 100 è già realtà per i professionisti - ma Non attrae : Le Pensioni anticipate a quota 100 sono gia' realta' per alcune categorie di professionisti, ma non attraggono i contribuenti iscritti alle Casse private, alternative di accumulo dei contributi rispetto all'Inps e alla gestione separata. Addirittura, in alcuni casi, i professionisti godono di condizioni di uscita con pensione anticipata più vantaggiose rispetto alla stessa quota 100 e, in alternativa, beneficiano gia' della cosidetta 'quota 41', ...

Serie B : il Foggia Non viene retrocesso - ma partirà da -15; l'Entella farà ricorso : Un'estate ricca di incertezza nel mondo del calcio italiano, caratterizzato come spesso accaduto nel recente passato da scandali ed udienze in aule di tribunale. A tenere banco i deferimenti formulati in via ufficiale dalla sezione del Tribunale Federale Nazionale alle societa' di Foggia, Parma, Cesena e Chievo Verona [VIDEO]. Nella mattinata di lunedì 2 luglio, attraverso una nota ufficiale della FIGC, è stato comunicato l'esito relativo al ...