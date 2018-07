Nokia 3 1 e Nokia 5 1 si aggiungono al programma Android Enterprise Recommended

Nokia X5 si mostra nei primi render ufficiali - in attesa della presentazione : Il prossimo smartphone mid-range della casa finlandese, Nokia X5, è pronto a fare il suo debutto e lo dimostrano anche i primi render stampa […] L'articolo Nokia X5 si mostra nei primi render ufficiali, in attesa della presentazione proviene da TuttoAndroid.

Nokia X6 ad un passo dallo sbarco internazionale : sarà Android One e avrà un altro nome : ... perché dopo una serie di rumor che si sono rincorsi negli scorsi due mesi, è ormai confermato che Nokia X6 varcherà i confini cinesi per aprirsi al mondo, probabilmente giungendo piano piano anche ...

Avvisaglie del lancio globale di Nokia X6 : prima tappa Hong Kong il 19 luglio? : Il lancio globale di Nokia X6 ora sembra essere più vicino. Perché? A quanto pare il nuovo dispositivo di HMD Global, che potrebbe essere rinominato in Nokia 6.1 Plus, risulta essere in dirittura d'arrivo a Hong Kong, regione in cui dovrebbe arrivare già il prossimo 19 luglio secondo quanto riportano voci piuttosto attendibili. L'articolo Avvisaglie del lancio globale di Nokia X6: prima tappa Hong Kong il 19 luglio? proviene da TuttoAndroid.

Nokia 5.1 Plus previsto per l’11 luglio - altri due smartphone Nokia in autunno : Nokia 5.1 Plus, chiamato anche Nokia X5, sarebbe pronto a fare la sua entrata in scena! La data di lancio prevista è quella […] L'articolo Nokia 5.1 Plus previsto per l’11 luglio, altri due smartphone Nokia in autunno proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp sbarca su JioPhone 2 e Nokia 8110 4G : La popolare applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp si prepara a sbarcare su JioPhone 2 e Nokia 8110 4G. Ecco tutti i dettagli L'articolo WhatsApp sbarca su JioPhone 2 e Nokia 8110 4G proviene da TuttoAndroid.

Clamore per l’uscita del Nokia 8110 : prezzo irrisorio - compatibile con Whatsapp? : Da alcune ore sono praticamente ufficiali le caratteristiche del cosiddetto Nokia 8110, smartphone estremamente economico e pensato per tutti coloro che non hanno particolari esigenze dal punto di vista del comparto hardware. Allo stesso tempo, però, sembra che in tanti si stiano chiedendo se il device in questione sia quantomeno compatibile con Whatsapp, al punto da voler condividere coi nostri lettori un punto della situazione sul prodotto ...

Il “banana phone” è qui - Nokia 8110 4G disponibile in Italia : HMD Global annuncia l'arrivo in Italia di Nokia 8110 4G, la versione moderna e rivisitata dell'iconico "banana phone". Ecco caratteristiche, colorazioni e prezzo del nuovo effetto nostalgia di Nokia. L'articolo Il “banana phone” è qui, Nokia 8110 4G disponibile in Italia proviene da TuttoAndroid.

Screenshot Nokia 6.1 catturare la schermata : scattare Screenshot su Nokia 6.1 e creare una foto del contenuto dello schermo del cellulare Android. Come si crea uno Screenshot su Nokia 6.1 per salvare le schermate sullo smartphone Android.

Nokia Sleep ti fa dormire meglio? La prova di GQ : Da qualche anno misurare la propria attività fisica è diventato un esercizio nell’esercizio. Tracker e smartwatch ci hanno introdotto in un universo nuovo nel quale ogni corsa, ogni sessione di pilates o crossfit vengono registrati, catalogati, numerizzati. Come in un videogioco, allenarsi è diventata una faccenda di punteggi; e insieme al conteggio dell’attività fisica è arrivato anche quello del sonno. Quante ore dormiamo, ogni quanto ci ...

Dallo snake del Nokia a Facebook - quand’è che la felicità si è trasformata in happiness? : di Stella Saccà Sono nata nel 1984. Avevo 20 anni quando è nato Facebook, 24 quando è sbarcato in Italia; 22 quando è stato lanciato Twitter; 26 quando è nato Instagram. Troppo giovane per non esserne coinvolta, troppo vecchia per non sapere cosa fosse la felicità prima. Tutto credo sia però cambiato con gli smartphone, quando abbiamo iniziato a scattare foto di ogni momento, in ogni momento. Era il 1998 quando, appena 14cenne, andai a studiare ...

Gli smartphone Nokia potrebbero ricevere Android P all’inizio di agosto : Stando alle ultime indiscrezioni, HMD Global avrebbe intenzione di rilasciare la versione finale di Android P su tutti gli smartphone Nokia a partire da agosto L'articolo Gli smartphone Nokia potrebbero ricevere Android P all’inizio di agosto proviene da TuttoAndroid.

Nokia 3.1 è disponibile all’acquisto in Italia in versione 2/16 GB : Nokia 3.1 arriva in Italia ed è disponibile all'acquisto nella versione da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna al prezzo di 169 euro. Due le colorazioni disponibili, Blue/Copper e Black/Chrome. L'articolo Nokia 3.1 è disponibile all’acquisto in Italia in versione 2/16 GB proviene da TuttoAndroid.

Nokia A1 Plus potrebbe avere lettore di impronte nel display e Snapdragon 845 : HMD Global sembrerebbe al lavoro su un nuovo Nokia con nome in codice A1 Plus che dovrebbe appartenere alla fascia alta del mercato ed essere dotato del sensore per lo sblocco con l'impronta digitale sotto al display. L'articolo Nokia A1 Plus potrebbe avere lettore di impronte nel display e Snapdragon 845 proviene da TuttoAndroid.