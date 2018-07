“No! No! No!” Si ribalta col trattore | quello che scopre sotto è la tragedia più grande

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 luglio 2018) Non è la prima volta che capita e senza dubbio non sarà l’ultima. Un incidente agghiacciante con risvolti tragicicapitato ai danni di un bimbo di sei anni, A.M., morto travolto daldel nonno nel cortile dell’azienda di famiglia. L’incidente è avvenuto a San Biagio, una frazione di Centallo, nel Cuneese. È stato immediatamente avvertito il 118, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte del piccolo. Alla guida del mezzo agricolo, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, c’era il nonno della vittima,choc e trasportato all’ospedale. Nel manovrare ilil nonno non si sarebbe accorto della presenza del nipote. L’uomo è stato portato in ospedale in stato di choc. La salma del bambino è stata trasferita in camera mortuaria a Centallo, in attesa delle disposizioni del magistrato. Sono intervenuti ...