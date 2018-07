Nissan GT-R50 | il prototipo da 900mila euro pronto al grande debutto a Goodwood GALLERY

sportfair

: Con GT-R50 #Italdesign, #Nissan entra nel club delle supercar. Sportiva da 720 Cv sarà prodotta in 50 esemplari da… - ANSA_motori : Con GT-R50 #Italdesign, #Nissan entra nel club delle supercar. Sportiva da 720 Cv sarà prodotta in 50 esemplari da… - Autopareri : Un sodalizio tra Nissan ed Italdesign, per celebrare i 50 anni dalla prima auto siglata GT-R (Gran Turismo Racer) e… - Info_Ricambi : Nasce la Nissan GT-R50 per celebrare due importanti anniversari #nissan#GTR50 -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Dalla collaborazione trae Italdesign nasce unGT-R in edizione limitata, dal prezzo stimato di 900.000€GT-R50 by Italdesign farà il suomondiale il 12 luglio, in occasione delFestival of Speed a Chichester (Inghilterra). Frutto della prima collaborazione in assoluto trae Italdesign, ilGT-R50 che sarà presentato apotrebbe diventare il punto di partenza per una serie limitatissima di veicoli realizzati a mano. La vettura nasce per celebrare il 50° anniversario di GT-R, nel 2019, e di Italdesign, nel 2018. “IlFestival of Speed è la cornice ideale per presentareGT-R50 by Italdesign, un’auto che unisce potenza ed estetica per festeggiare 50 anni di emozioni, per noi e per i nostri clienti” ha dichiarato Alfonso Albaisa, Senior Vice President Global Design di. “Proprio come questo ...