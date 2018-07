Niente accordo Li-Rybolovlev | Milan sempre più verso Elliott

Andre Agassi apre al ritorno nello staff di Djokovic : “siamo stati in disaccordo - ma Niente rancori. Se Nole chiama…” : Andre Agassi è pronto a tornare nello staff di Novak Djokovic? Nelle scorse settimane i due si sono detti addio a causa di opinioni divergenti, ma in caso di bisogno il coach americano tornerebbe volentieri Nelle scorse settimane Andre Agassi e Novak Djokovic si sono detti addio. Il rapporto di collaborazione fra i due si è interrotto a causa di continui punti di vista differenti, particolarmente su come affrontare il persistente problema ...

Rai - Niente accordo tra M5s e Lega/ Battaglia sul Tg1 : Di Maio punta al Dg - Salvini vuole anche il Tg2 : Rai, niente accordo tra M5s e Lega: fumata nera del Governo. E' Battaglia sul Tg 1: Luigi Di Maio punta al dg, Matteo Salvini vuole anche il Tg2, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 08:57:00 GMT)

Rai - fumata nera : Niente accordo tra M5S e Lega - battaglia sul Tg1 : La Rai ha i giorni contati. Vigilanza, cda, direttore generale, presidente tutti scaduti o in scadenza. Il presidente Fico aveva fissato a oggi il limite massimo per la presentazione dei candidati da parte dei partiti e sempre oggi il cda deciderà la data per l’elezione del membro interno Rai. L’11 luglio il Mise dovrà indicare il nome del direttor...

F1 – Niente Gp della Germania dal 2019? Manca l’accordo : i dettagli : La Germania destinata a rimanere senza Gp di F1 nel 2019? I dettagli del Mancato accordo Il Gran Premio di Formula 1 della Germania sembra destinato a non comparire nel calendario del circus del 2019, dopo che i gestori del circuito di Hockenheim e i proprietari della F1, Liberty Media, non sono riusciti ad accordarsi sulle condizioni finanziarie per siglare un nuovo contratto. “Non siamo sorpresi o delusi, non possiamo e non vogliamo ...

Tim - accordo per 30 mila lavoratori/ Niente cassa integrazione : contratti di solidarietà e prepensionamenti : Tim, accordo per 30 mila lavoratori: Niente cassa integrazione per i dipendenti a rischio, via a contratti di solidarietà e prepensionamenti al posto degli esuberi(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 14:40:00 GMT)

Tim - firmato l'accordo : Niente esuberi ma contratti di solidarietà : Azienda e sindacati hanno raggiunto l'intesa nella notte al Ministero del Lavoro alla presenza del vicepremier Di Maio: 'Ora dovrà essere ratificata dai dipendenti con un referendum' - E' stata ...

Tim - firmato l'accordo per 30 mila lavoratori : Niente cassa integrazione : ... che vede fra gli azionisti di minoranza anche la cassa depositi e prestiti, controllata dal ministero dell'Economia. La cassa integrazione straordinaria a rotazione di 12 mesi per 29.736 lavoratori ...

Cina a Usa - Niente accordo con dazi : PECHINO, 3 GIU - Qualsiasi accordo con Washington per porre fine alla disputa commerciale "non entrerà in vigore" se l'aumento dei dazi Usa proseguirà. E' il monito della Cina dopo che le delegazioni ...

Guerra tra Angelina Jolie e Brad Pitt : Niente accordo sulla custodia dei figli : I figli di Angelina Jolie e Brad Pitt non possono allontanarsi dagli Stati Uniti. Questa la decisione dei giudici che avrà validità finché i due divi di Hollywood non avranno finalizzato il divorzio e la battaglia legale per l'affidamento dei loro sei figli non sarà conclusa.Secondo quanto riportato da Vanity Fair, l'attrice sarebbe piuttosto irritata: "Sta riflettendo su come agire, ma di certo non fa i salti di ...