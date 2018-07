Nicaragua | Ortega rifiuta proposta anticipare elezioni

Nicaragua - gli Usa chiedono a Ortega di indire elezioni anticipate : Nicaragua, gli Usa chiedono a Ortega di indire elezioni anticipate Nicaragua, gli Usa chiedono a Ortega di indire elezioni anticipate Continua a leggere L'articolo Nicaragua, gli Usa chiedono a Ortega di indire elezioni anticipate proviene da NewsGo.

Nicaragua : pro-Ortega contro manifestanti : ANSA, - ROMA, 19 GIU - Almeno tre persone sarebbero state uccise e più di 30 ferite in un attacco realizzato da squadre di paramilitari e antisommossa filo-governative alla città di Masaya, in ...

Dopo almeno 170 morti - tregua in Nicaragua fra Ortega e l'opposizione : Il governo del Nicaragua e le forze di opposizione hanno concordato una tregua Dopo settimane di violenze che hanno causato la morte di circa 170 persone. Lo riferisce la Bbc online. In base all'accordo sarà istituita una commissione per la verità e sarà consentito l'ingresso nel Paese a investigatori internazionali. I negoziati a Managua sono stati mediati dalla Chiesa cattolica. Le proteste sono scoppiate il 19 aprile ...

Nicaragua - il regime fa strage di giovani : già 135 i morti nelle proteste anti Ortega : Oltre allo stesso Nicaragua, che seppur indicato per anni come modello dalla Chiesa cattolica perché il dittatore è antiabortista e dal FMI come uno dei Paesi a maggior crescita al mondo, è ormai in ...

La strategia del terrore in Nicaragua. Ancora sangue sul governo Ortega : "Sparano apposta alla testa, al collo e al torace. Daniel Ortega per mantenersi al potere sta mandando cecchini a far saltare il cervello a chi protesta per spargere il terrore". Così denuncia l'opposizione in Nicaragua. Sono ormai più di 100 le vittime, in sette settimane di protesta contro il g

In Nicaragua la marcia contro Ortega finisce in un bagno di sangue : La marcia convocata ieri contro il governo di Daniel Ortega in Nicaragua ha riunito centinaia di migliaia di persone a Managua, ma si è chiusa con un bagno di sangue: gruppi armati sandinisti hanno aperto il fuoco sui manifestanti, causando almeno tre morti e decine di feriti, secondo il primo bilancio dei media indipendenti.La marcia di ieri - che è stata la più grande manifestazione di piazza in Nicaragua degli ultimi 30 ...

Nicaragua : studenti - Ortega si dimetta : MANAGUA, 21 MAG - Il movimento studentesco nicaraguense ha chiesto oggi formalmente le dimissioni del presidente Daniel Ortega e della sua vicepresidente e moglie, Rosario Murillo, proposta appoggiata ...

