Nel 2018 Amazon creerà 1 700 nuovi posti di lavoro in Italia Chi può candidarsi e dove

Golf - PGA Tour 2018 : Kevin Na domina l’ultimo round e trionfa Nel The Greenbrier! Brandt Snedeker rimonta e vola sul podio : Kevin Na piazza l’acuto e trionfa nel The Greenbrier (montepremi 7,3 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 70 del The Greenbrier Old White TPC di White Sulphur Springs, nel West Virginia. Un ultimo round da favola, con 5 birdie tra le buche 4 e 9 che gli hanno consentito di chiudere la tornata in 64 colpi (-6) e di volare in vetta alla classifica, infliggendo distacchi ...

Gruppo Renault Italia consolida la sua posizione Nel primo semestre 2018 : Su un mercato Autovetture + Veicoli Commerciali che subisce una lieve contrazione dell’1,4%, il Gruppo Renault realizza 117.888 immatricolazioni, consolidando la sua quota di mercato che si attesta al 9,7%...

GIOVANNI LONGOBARDI/ Chi è? L'ex calciatore della Juve Stabia Nel ruolo di tentatore (Temptation Island 2018) : Chi è GIOVANNI LONGOBARDI? È uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island 2018: L'ex calciatore della Juve Stabia è un amico di Jonathan Kashanian.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:08:00 GMT)

Giada GiovaNelli e Francesco Pensa/ Lui è troppo geloso - lei vuole più libertà (Temptation Island 2018) : Chi sono Giada Giovanelli e Francesco Pensa? Convivono da cinque anni. Lui è molto geloso, lei vorrebbe più libertà. Sono una delle coppie di Temptation Island 2018.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:00:00 GMT)

Atletica - Europei 2018 : Italia seconda Nel medagliere - brillano Benati e la marcia. La figlia di Fiona May giù dal podio : L’Italia è stata assoluta protagonista agli Europei U18 di Atletica leggera che si sono disputati a Gyor (Ungheria): il secondo posto nel medagliere (4 ori, 4 argenti, 1 bronzo alle spalle dell’inarrivabile Gran Bretagna) identifica il buon valore delle prestazioni messe in mostra dagli azzurrini guidati da Stefano Baldini. Nel contesto continentale di categoria ci siamo fatti valere e abbiamo fatto la differenza ma come sempre la ...

Wimbledon 2018 : è Manic Monday! Tutti in campo per gli ottavi di finale. Camila Giorgi ha i quarti Nel mirino : Lo chiamano Manic Monday a Wimbledon e un motivo c’è. Tutti in campo, uomini e donne, per gli ottavi di finale del torneo più affascinante del mondo, nella location più affascinante del mondo. Difficile orientarsi e mettere ordine in quest’abbuffata. Un punto di partenza, allora, può essere Camila Giorgi. L’azzurra fa il suo ritorno alla seconda settimana dei Championships dalla storica prima volta del 2012 ed ha la concreta ...

Amazon punta sull’Italia : 800 milioni di investimenti e 1.700 assunzioni Nel 2018 : Amazon farà nuovi investimenti per 800 milioni di euro in Italia nel corso del 2018, una somma che in dodici mesi corrisponde a quanto il gruppo dell’ecommerce ha investito nel Paese dal debutto nel 2010 al 2017. Gli investimenti, spiega a La Stampa nella prima intervista dalla sua nomina la country manager Mariangela Marseglia, dalla logistica al ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : salvi i primi bambini Nella grotta in Thailandia (9 luglio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: grave incidente ferroviario in Turchia. salvi i primi quattro bambini dalla Thailandia. E' morto il regista cinematografico Carlo Vanzina. (9 luglio 2018).(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali deve difendersi Nella cronometro a squadre! Obiettivo : perdere meno di un minuto da Froome : Il Tour de France è appena iniziato ma ha già subito uno scossone importante e inatteso dopo una prima tappa totalmente pianeggiante e che sulla carta non doveva riservare problemi ai big. La caduta di Chris Froome e la foratura di Nairo Quintana hanno sconvolto la classifica generale in favore di Vincenzo Nibali, tra i grandi favoriti per la conquista della maglia gialla e ora avvantaggiato di 51” nei confronti del britannico e di ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : Sebastian Vettel - magia da Campione! Vince Nella tana del nemico - allungo su Hamilton. Ora il sogno Mondiale è vivissimo : “Vogliamo sfatare il tabù di Silverstone ed interrompere la serie positiva della Mercedes“. Era questo il proposito di Sebastian Vettel e della Ferrari alla vigilia del GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale di Formula Uno 2018. Detto, fatto e trionfo del teutonico, il quarto di questa stagione ed il cinquantunesimo in carriera come un certo Alain Prost. E’ stato tutto perfetto: la partenza, prendendo la vetta ai danni ...

Vela - Europei Gdynia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti terzi Nel Nacra 17 dopo la prima giornata. Bene gli azzurri Nel 49er : Sono scattati oggi gli Europei delle classi Nacra 17, 49er e 49er FX a Gdynia, in Polonia. Un vero e proprio test generale in vista dei Mondiali di Aarhus, quanto mai fondamentali perché oltre al preziosissimo titolo iridato assegneranno anche le prime carte olimpiche. Ruggero Tita e Caterina Banti sono i campioni in carica della classe mista ed hanno cominciato da dove avevano lasciato, vincendo la prima regata. Nella seconda è arrivato un ...

Pentathlon - Mondiali universitari Budapest 2018 : splendido argento per l’Italia Nel team event alle spalle dell’Egitto : L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nel team event dei Mondiali universitari 2018 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Ottima prova dei nostri Riccardo Agazzotti, Alessandro Colasanti, Emma Rinaudo e Roberto Micheli, che hanno concluso con 1454 punti, alle spalle dell’Egitto a quota 1463 e davanti alla Polonia con 1407. I nostri pentathleti hanno provato fino alla fine a sopravanzare gli ...

Giro Rosa 2018 : Jolien D’Horre vince in volata Nella terza tappa. Leah Kirchmann nuova maglia rosa : Un altro arrivo in volata va in scena durante la terza tappa del Giro rosa, come prevedibile alla fine dei 132km con partenza e arrivo a Corbetta, in una frazione completamente pianeggiante in terra lombarda. A tagliare il traguardo prima delle avversarie è la belga Jolien D’Horre (Mitchelton-Scott) davanti alla vincitrice della frazione precedente Kirsten Wild, chiude il podio Alexis Ryan. La canadese Leah Kirchmann del Team Sunweb è la ...