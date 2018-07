Negli USA iPhone è sinonimo di ricchezza

Bhaskar Sunkara : Negli USA cresce la voglia di socialismo : Latina, socialista, fresca di laurea in Economia e relazioni internazionali. Alexandria, 28 anni, ha sconfitto nelle primarie un boss del Partito democratico newyorkese come Joseph Crowley, che era ...

Megaupload - Kim Dotcom verso l'estradizione Negli USA - : Il fondatore del servizio di file-sharing ha perso l'ultimo ricorso presso la Corte d'Appello della Nuova Zelanda. Se colpevole, l'imprenditore e i tre soci potrebbero essere condannati a decenni di ...

Nuova Zelanda - fondatore di Megaupload verso l’estradizione Negli Usa : Nuova Zelanda, fondatore di Megaupload verso l’estradizione negli Usa Nuova Zelanda, fondatore di Megaupload verso l’estradizione negli Usa Continua a leggere L'articolo Nuova Zelanda, fondatore di Megaupload verso l’estradizione negli Usa proviene da NewsGo.

Taser alle forze dell'ordine in undici città : "Come Negli Usa" : Via libera ai Taser per le forze dell'ordine, firmato il decreto che dà il via alla sperimentazione della pistola elettrica. Il Taser sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, Napoli, Torino...

Il socialismo è diventato reale Negli Usa. In Italia non sa parlare ai poveri. : L'allegato domenicale del New York Times di questa settimana titolava "Stanno arrivando I socialisti millennial ", e mostrava Ocasio-Cortez accanto ad altre donne emergenti della politica americana. ...

Chiude Mosaicoon - la startup simbolo dell’innovazione italiana Negli Usa : (Foto: Ugo Parodi Giusino, fondatore di Mosaicoon) Un’impresa modello. Una delle startup simbolo dell’ecosistema italiano. Insignita, in Silicon Valley, del Best european scaleup, per essere una delle aziende europee con il più alto potenziale di crescita. Eppure, la siciliana Mosaicoon ha da poco annunciato la sua chiusura ufficiale. Quello delle startup, del resto, è un settore difficile. Otto su dieci falliscono nei primi 2 anni ...

Più carceri per migranti Negli Usa? "Significa più affari per aziende amiche di Trump" : "Più carceri per migranti? Significa più affari per sostenitori di Trump": la decisione del presidente Donald Trump di creare nuovi centri di detenzione per migranti irregolari negli Stati Uniti darà...

Bayern Monaco - tournée Negli USA senza i nazionali : si aggregheranno il 25 luglio : L’allenatore del Bayern Monaco ha annunciato che i calciatori che hanno partecipato ai Mondiali si aggregheranno al gruppo il 25 luglio Il nuovo allenatore del Bayern Monaco, Niko Kovac, ha annunciato che i campioni di Germania voleranno negli Stati Uniti per le amichevoli pre-season senza i nazionali. “Saranno col gruppo dal 25 luglio“, ha spiegato Kovac. Sono 8 i calciatori del Bayern che sono partiti per giocare la ...

Bayern Monaco in tourneè Negli USA senza nazionali : Il nuovo allenatore del Bayern Monaco, Niko Kovac, ha annunciato che i campioni di Germania voleranno negli Stati Uniti per le amichevoli pre-season senza i nazionali. “Saranno col gruppo dal 25 luglio”, ha spiegato Kovac. Sono 8 i calciatori del Bayern che sono partiti per giocare la coppa del mondo in Russia; il polacco Robert Lewandowski e il colombiano James Rodriguez si aggregheranno al resto della squadra nella settimana ...

Migranti - cortei e proteste Negli Usa : 20.49 Gli Stati Uniti in piazza contro la politica migratoria di Trump. Decine di migliaia di persone protestano in diverse città per chiedere i ricongiungimenti immediati dei bambini separati dai genitori-Migranti fermati dopo essere entrati ...

Migranti - cortei e proteste Negli Usa : 20.49 Migranti, cortei e proteste negli Usa Gli Stati Uniti in piazza contro la politica migratoria di Trump. Decine di migliaia di persone protestano in diverse città per chiedere i ricongiungimenti immediati dei bambini separati dai genitori-Migranti fermati dopo essere entrati ...

Migranti - cortei e proteste Negli Usa : 20.49 Gli Stati Uniti in piazza contro la politica migratoria di Trump. Decine di migliaia di persone protestano in diverse città per chiedere i ricongiungimenti immediati dei bambini separati dai genitori-Migranti fermati dopo essere entrati illegalmente negli Usa dalla frontiera con il Messico. Lo slogan è 'Families Belong Together'. Una delle proteste più grandi è a Washington, vicino alla Casa Bianca, nonostante l'assenza del presidente.

Migranti : partono le proteste Negli Usa : Un fiume umano - si prospetta - per contestare la politica di 'tolleranza zero' voluta dall'amministrazione Trump in tema di immigrazione. Uno dei presidi di manifestanti più massicci è a Washington, ...

Basket - Sacchetti corregge Gallinari : 'Mi ha detto che a settembre è Negli Usa' : I l rapporto tra Danilo Gallinari e la maglia azzurra è decisamente complicato. Per usare un eufemismo. negli ultimi giorni il c.t. Meo Sacchetti gli aveva mandato un messaggio neppure troppo velato, ...