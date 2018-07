: #'Ndrangheta e droga, 38 arresti - CyberNewsH24 : #'Ndrangheta e droga, 38 arresti - TelevideoRai101 : 'Ndrangheta e droga, 38 arresti -

In corso un'operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria per eseguire 31 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto. I reati contestati a vario titolo sono associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico internazionale di, tentato omicidio, estorsione, porto e detenzione di armi, danneggiamento e altri reati. Disarticolate due cosche di 'di Rosarno,dedite a estorsioni e importazione dida Sudamerica, Marocco e Spagna, destinata a varie piazze di spaccio in Lombardia,Piemonte e Sicilia(Di lunedì 9 luglio 2018)