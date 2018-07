NBA – Haters gonna hate! Imbrattato il murales di LeBron James a Los Angeles FOTO

sportfair

(Di lunedì 9 luglio 2018)ildia Los: lo splendido lavoro artistico sui muri della città è stato vandalizzato da alcunihate, è il caso di dirlo. L’arrivo diè stato celebrato a gran voce in tutta Los, da tutti… o quasi. Mentre sui muri della città veniva realizzato uno splendido, a tinte giallo-viola, sul nuovo Re di Los, qualcuno deve essere scoppiato d’invidia. Poco dopo la realizzazione, mentre tutti erano intenti ad esaltare l’operato dell’artista, qualcuno ha pensato bene di rovinare ilcon della vernice, con scritte come “We don’t want you”, “3-6” (numero finali vinte-perse), “No King”. Fortunatamente, poco dopo, ilè ripulito e riportato alla sua naturale bellezza.hate, butwins, whatever ...