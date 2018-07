Nautica | Ucina | varato piano per export nautico con Mise e Ice

sportfair

: UCINA: VARATO IL PIANO PER L’EXPORT NAUTICO INSIEME A MISE e ICE AGENZIA - MegaSuperLarge : UCINA: VARATO IL PIANO PER L’EXPORT NAUTICO INSIEME A MISE e ICE AGENZIA - TecnosealAnodes : #TecnosealNews Continua l'annata grandiosa di Carla Demaria, Presidente di UCINA - Confindustria Nautica e di Mont… - GiorgiaCifarel1 : RT @federturismo: ??#Contrattiatermine: Federturismo, @federterme, @Astoi_it, @confalb, @UcinaNautica, @portituristici, @Atritalia e @anef_s… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Roma, 9 lug. (AdnKronos) –Confindustriahail2018/2019 per il sostegno all’grazie alla conferma, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, delstraordinario di promozione del Made in Italy. ‘La dimensione internazionale delle aziende dellada diporto ha certamente una valenza strategica in quanto leva di competitività in grado di far crescere il nostro sistema industriale. Cresciamo in Europa, in Asia e negli Stati Uniti, a dimostrazione che il Made in Italy è un brand riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo”, afferma Carla Demaria, presidente diConfindustriadi conseguenza rafforza il presidio nei mercati strategici a sostegno delle imprese italiane e lo fa con una sostegno dellaapprovato dal Ministero dello Sviluppo Economico e reso operativo da ICE ...