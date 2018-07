Nato e novichok

ilfoglio

(Di lunedì 9 luglio 2018) Londra. Assassinio sotto la cattedrale. Alla fine non ce l’ha fatta Dawn Sturgess, inglese dalla vita difficile, quarantaquattrenne con tre figli, un letto in un alloggio per senzatetto, un fidanzato con cui dimenticare i problemi con l’aiuto di qualche birra e un po’ di droga. E’ morta lei e non do