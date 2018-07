Nasce il blog INGVvulcani | nuova avventura per l’Istituto Nazionale di Geofisica e

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 luglio 2018) Inizia unaperdie Vulcanologia (INGV). Parte oggi, 9 luglio, il, unamodalità di comunicazione con cui il Dipartimento Vulcani intende rivolgersi al pubblico. Ilospiterà aggiornamenti sullo stato dei vulcani in Italia e nel mondo, sulle attività di monitoraggio e di ricerca vulcanologica, sulle principali iniziative nazionali e internazionali organizzate dale, non ultimo, sui principali progetti scientifici riguardanti le tematiche vulcanologiche. Non mancheranno le curiosità legate al mondo dei vulcani. Si comincia dando uno sguardo all’attualità. I primi articoli riguarderanno infatti l’eruzione del Volcán de Fuego, in Guatemala, e quella del vulcano Kīlauea, nelle isola Hawaii, ancora in corso. Ilintende essere uno strumento per far conoscere il lavoro che quotidianamente viene svolto da ...