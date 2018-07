Napoli-Parma | non solo Sepe | quanti intrecci di mercato

Napoli-Parma : possibile scambio che coinvolge Sepe - la trattativa si sblocca : Napoli e Parma lavorano ad uno scambio per concludere il passaggio del portiere Sepe in terra emiliana: tutti i dettagli della trattativa Napoli e Parma sono al lavoro per completare il passaggio in terra emiliana del portiere Sepe. Da tempo si fa un gran parlare di tale trattativa, ma adesso sembra che le parti siano vicinissime. I due club hanno deciso di introdurre nell’affare anche il portiere ducale Frattali, il quale secondo ...

Napoli-Parma - accordo raggiunto per Sepe. I dettagli dell'operazione : Luigi Sepe, portiere del Napoli, la prossima stagione vestirà la maglia del Parma. Secondo quanto riferisce Sky Sport, i due club hanno concluso l'affare e già domani il giocatore potrà unirsi alla nuova squadra. Sepe si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del Parma a 5 ...

Napoli - Ciciretti : 'Voglio dimostrare di meritare l'azzurro - altrimenti tornerei a Parma' : Tra presente e futuro, tra Napoli e Parma. Ancora nessuna certezza su ciò che verrà, per Amato Ciciretti, che attende la decisione del club azzurro. "Sono onorato di poter essere in squadra, almeno ...

Calciomercato Parma - asse con il Napoli : le ultime : Calciomercato Parma – Il Parma ha conquistato una strepitosa promozione nel campionato di Serie A ed adesso si prepara ad essere protagonista anche del mercato. In particolar modo asse con il Napoli, inizia il pressing del Parma nei confronti degli azzurri per due calciatori che hanno indossato già la maglia gialloblu nella scorsa stagione, stiamo parlando degli attaccante Roberto Insigne ed Amato Ciciretti. L’arrivo di Carlo ...

Parma - Ciciretti : 'Futuro? Se potrò - giocherò col Napoli. Altrimenti vorrei tornare qui' : Promosso per due anni di fila, prima col Benevento e poi col Parma. Entrambe cavalcate inaspettate ed emozionanti, verso la Serie A che lo attende per renderlo uno dei protagonisti. Amato Ciciretti si ...