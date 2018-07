Mutui irregolari | come riconoscerli e fare ricorso | servizi Le Iene e Striscia La Notizia

correttainformazione

(Di lunedì 9 luglio 2018) Le tipologie di mutuo da poter richiedere sappiamo essere molteplici, ma cosa accade quando l’utente si accorge in tempo di essere stato truffato? A chi deve rivolgersi allora per tentare di ottenere un rimborso da parte della banca effettuando così un? Andiamo a scoprirecomportarsi nei casi dei cosiddetti, dei quali già si parla molto anche attraverso i media. Quando isi definisconocapirlo L’argomento deiè già stato ampiamente discusso da alcune trasmissioni italiane quali Lela, alle quali molti utenti hanno scelto di rivolgersi per esternare il proprio problema e i propri dubbi in cerca di risposte e chiarimenti. Un mutuo si può definire irregolare per vari motivi, e quelli che più sono saltati all’occhio degli utenti più attenti sono specificatamente due: una diseguaglianza in termini ...