Musica | parte tour estivo di Suzanne Vega | domani live a Milano

Teatro&Musica. "Casola è una Favola" riparte dal 22 luglio al 14 agosto : ecco tutto il programma : Al calar del sole, dalle ore 20,30 al via spettacoli, artisti di strada, racconti. Tra gli artisti presenti: Teatro due Mondi di Faenza, Paola Li Vecchi e Le Strologhe. Quella notte ci sarà anche l'...

Crea Video partendo dalle Foto che cambiano a ritmo di Musica : Ecco un fantastico programma che Trasforma le Foto in Video Musicali con Effetti ed immagini che cambiano a ritrmo di Musica ApowerShow Crea Video con Foto e Musica a tempo. Provatelo ApowerShow è uno strumento multifunzionale che ti consente di trasformare le Foto in Video Musicali di alta qualità con effetti sorprendenti. Il programma offre […]

A Milano riparte l’Estate Sforzesca tra Musica - teatro e danza : Milano in estate è ricca di eventi da vivere. Già inaugurata lo scorso 9 giugno, ma terminerà il 26 agosto, L’ Estate Sforzesca prevede spettacoli nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco. Sono settanta gli eventi in programma ogni sera tra musica, teatro e danza: evento tra gli eventi è stato quello della serata dell’11 giugno, durante la quale Roberto Bolle ha presentato OnDance Opening Show. La rassegna è promossa e organizzata dal ...

CUNEO/ Band emergenti cercasi per partecipare al contest Musicale Yepp Cn6Of : Lo Yepp MUSIC FESTIVAL , YMF, è un festival musicale che si terrà sabato 14 settembre e nasce per favorire la conoscenza tra giovani del territorio e non solo. L'ambizione è quella di creare un ...

Venerdì piacentini - si parte questa sera tra spettacoli - momenti Musicali - degustazioni e negozi aperti : Il programma completo della serata, con tutti gli eventi, gli spettacoli e le occasioni per degustare un ampio ventaglio di proposte enogastronomiche, è a disposizione sul sito www.venerdipiacentini.

L'aeroporto di Catania aderisce alla Festa della Musica : tre orchestre scolastiche allietano la partenza dei passeggeri di Fontanarossa : ... Presidente e AD di SAC che guardavano al territorio facendo spazio al talento dei giovani, SAC ha voluto coinvolgere il mondo della scuola, già quotidianamente presente in aeroporto con i progetti ...

Festa della Musica a Ronchi dei Legionari : partenza con il concerto del solstizio : Anche quest'anno torna a Ronchi dei Legionari la Festa della Musica, promossa dal ministero dei beni e attività culturali. Un momento di aggregazione sociale per celebrare i valori della cittadinanza ...

Oltre mille partecipanti alla Ravenna Night Run - accompagnata dalla Musica : ...che hanno contribuito all'organizzazione nella certezza che la città di Ravenna saprà sempre più cogliere queste occasioni per integrare diverse realtà e promuovere l'intero territorio grazie a sport,...

Estate Romana. Si parte tra cinema - Musica e spettacoli : L’Estate Romana, giunta alla quarantunesima edizione, è partita dal 1° giugno e prosegue fino al 30 settembre con una ricca

Estate romana : 4 mesi di Musica - cinema e spettacoli : si parte il primo giugno : ... che offre l'opportunità di assistere, negli spazi del Teatro India e del Teatro Valle, ad oltre 50 eventi culturali tra cui 13 spettacoli teatrali, 5 eventi musicali live, 4 spettacoli di danza, ...

Estate Romana : si parte il 1° giugno. Quattro mesi di cinema - Musica e spettacoli all'aperto : L'Estate 2018 vede da una parte un forte rilancio dei grandi eventi, concerti e spettacoli internazionali di cui Roma Capitale e le sue istituzioni culturali sono attenti registi e promotori e dall'...

Il pioniere della Musica latin urban a Napoli : Nicky Jam in concerto al Club Partenopeo : Nicky Jam in concerto al Club Partenopeo. Domenica 27 maggio, “The Series Euro Tour 2018” porterà a Napoli il pioniere della musica latin urban, la cui ultima hit “X” ha già superato 700 milioni di visual su YouTube “X”, la sua ultima hit, che lo vede duettare con J Balvin, ha scalato in tempi record le classifiche di tutto il mondo superando su YouTube, proprio in questi giorni, 700 milioni di visualizzazioni. Artista multi-platino, che vanta ...