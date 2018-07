Muore mentre allestisce mostra a Palazzo Reale | indaga la Procura

Ha un malore mentre carica le valigie in auto - 29enne si accascia e Muore in strada : Ha avuto un malore mentre caricava le valigie in auto ed è morta . La vittima è una turista 29enne di nazionalità svizzera. È successo a San Benedetto del Tronto . Probabilmente si è trattato di un ...

Livorno - malore mentre fa il bagno : Muore 53enne/ Ultime notizie - "fatto il possibile per salvarlo" : Livorno, malore mentre fa il bagno: muore il 53enne Giovanni Ceccherelli, disabile al 100 per cento. Ultime notizie, "abbiamo fatto il possibile per salvarlo"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 16:14:00 GMT)

San Benedetto del Tronto (AP) : 55enne colto da malore Muore mentre fa il bagno in mare : Un uomo è morto questa mattina a San Benedetto del Tronto, probabilmente a causa di un malore, mentre faceva il bagno al mare. Dopo i primi soccorsi da parte del 118, è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza, il cui personale, all’arrivo, non ha potuto far altro che costatare il decesso. L'articolo San Benedetto del Tronto (AP): 55enne colto da malore muore mentre fa il bagno in mare sembra essere il primo su Meteo Web.

Si schianta contro un tir : giovane donna Muore mentre torna a casa : Una donna di 34 anni ha perso la vita un un incidente stradale avvenuto a Certaldo, in provincia di Firenze. La vittima era alla guida della sua auto e stava tornando a casa. E'...

Si schianta contro il guardrail mentre va a lavoro : Cinzia Muore a 40 anni : Non ce l'ha fatta Cinzia Verna, una mamma 40enne di Vasto, in provincia di Chieti, che martedì 3 luglio è andata a schiantarsi contro un guardail che si è...

Malore in spiaggia mentre è in vacanza - 46enne Muore davanti alla moglie : MESTRE - La moglie Morena è stata la prima a soccorrerlo e capire che non si trattava di un Malore qualsiasi. Ha iniziato subito il massaggio cardiaco mentre il personale del campeggio avvisava il 118.

Val d’Aosta. Alpinisti colpiti da un fulmine mentre scendono dal Cervino : uno Muore : Quattro Alpinisti ucraini sono rimasti bloccati a oltre 3mila metri di quota, sopra il rifugio Oriondé, in Valtournenche. La vittima è una donna, colpita mentre scendeva dalla cresta del Pic Tyndall, tra Italia e Svizzera.Continua a leggere

Muore mentre passeggia a Mosso Santa Maria : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Muore mentre passeggia a Mosso ...

Belluno - malore mentre corre alla Marmolada Historic Trail : Marco Muore a 57 anni : Tragedia sulle Dolomiti, dove era in corso la famosa Marmolada Historic Trail: un uomo di 57 anni, Marco Cantù, è morto mentre partecipava alla competizione molto probabilmente a causa di un infarto. Ha accusato il malore poco dopo la partenza e per lui non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Castello gonfiabile esplode sulla spiaggia e vola via : Muore bimba di 4 anni mentre gioca : Una bambina di 4 anni è morta dopo che un Castello gonfiabile sul quale stava giocando sulla spiaggia di Gorleston , in Inghilterra, è esploso probabilmente a causa delle alte temperature. Decine di testimoni sotto choc: "E' stata la cosa peggiore che abbia mai visto nella mia vita".Continua a leggere

Marsala - pilota di aerei di Tivoli Muore in vacanza mentre fa kitesurf : pilota di aerei muore mentre da kitesurf. E' successo a Marsala, in Sicilia sabato pomeriggio dove il giovane pilota era in vacanza. A perdere la vita Federico Laudani, 31 anni, di Tivoli. Il pilota ...

Trento - precipita e Muore mentre attraversa un baratro su di una corda sospesa : Per cause ancora da chiarire il dispositivo di sicurezza si sarebbe sganciato e l'uomo, che praticava lo "slackline", si è schiantato al suolo