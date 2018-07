Motomondiale | GP Germania 2018 | programma | orari e tv

oasport

(Di lunedì 9 luglio 2018) Ilfa tappa in, per il nono appuntamento della stagione. Si corre al Sachsenring, seconda casa di Marc Marquez, che su questa pista domina in lungo ed in largo da anni. Una brutta notizia per tutti i suoi rivali che sperano di mettergli i bastoni tra le ruote prima della pausa estiva che si concluderà il 5 agosto con il Gran Premio della Repubblica Ceca. In tutte e tre le classi, comunque, saranno in palio punti pesanti sul tortuoso tracciato della Sassonia. Il fine settimana del Gran Premio dellasi disputerà tra il 13 e 15 luglio e sarà la giusta occasione, anche, per Francesco Bagnaia in Moto2, e per Jorge Martin in Moto3, per ribadire la propria prima posizione in classifica generale. Arrivare con un buon margine alla pausa estiva è l’obiettivo di tutti, e la pista del Sachsenring rappresenta sempre una sfida notevole per tutti i protagonisti, ...