Morti e sfollati Il maltempo investe il Giappone

Giappone devastato dalle inondazioni : decine di Morti e milioni di sfollati : Sono almeno 83 le persone rimaste uccise in Giappone in seguito alle piogge torrenziali che hanno colpito vaste zone dell'ovest del paese. Altre quattro persone sono in gravi condizioni e 57 risultano...

Terremoto Osaka : 5 Morti - 1.700 sfollati : ANSA, - TOKYO, 20 GIU - Oltre 1.700 persone sono state trasferite in circa 300 centri di evacuazione nella prefettura di Osaka , in Giappone, dopo il Terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito la ...

Clima - riscaldamento globale causa Morti e sfollati anche in Italia : in un decennio quasi 24mila vittime di ondate di calore : Almeno 157 persone hanno perso la vita a causa del maltempo negli ultimi otto anni, e quasi 24mila sono rimaste vittima di ondate di calore tra il 2005 e il 2016, solo in 23 città Italiane. Il cambiamento Climatico uccide. Se è vero che di queste morti è difficile dire quante siano direttamente legate agli sconvolgimenti del Clima e quante sarebbero avvenute anche in condizioni differenti, gli scienziati sono tutti d’accordo sul fatto che ...