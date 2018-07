: #Morte di Fortuna,confermato l'ergastolo - CyberNewsH24 : #Morte di Fortuna,confermato l'ergastolo - TelevideoRai101 : Morte di Fortuna,confermato l'ergastolo - oikawaslady : per fortuna che snk non mi interessa più quanto prima altrimenti mi sarei buttata dal balcone alla sua morte -

come in primo grado. La Corte d'Appello di Napoli hala sentenza per Raimondo Caputo, accusato dell'assassino diLoffredo, la bimba di sei anni violentata e scaraventata dall'ottavo piano a Caivano. Confermati anche i dieci anni all'ex compagna dell'uomo,Marianna Fabozzi,accusata di favoreggiamento per non aver impedito gli abusi sulle sue figliolette,testimoni chiave del delitto diil 24 giugno 2014. "Giustizia è fatta",ha detto in lacrime la mamma,che lascerà Napoli per crescere altri figli(Di lunedì 9 luglio 2018)