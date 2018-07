Morta Lidia Togni | signora del circo italiano Aveva 86 anni

tvzap.kataweb

(Di lunedì 9 luglio 2018) Si è spenta a Siracusa domenica 8 luglio, all’età di 86, durante il tour in Sicilia,, fondatrice dell’omonimoche nel corso degliha assunto anche la denominazione diMassimo e Royal americano. Era discendente diretta di Aristide, il capostipite di una delle famiglie di circensi più importanti di tutta l’Italia., l’annuncio ufficiale dei figli via Facebook A darne notizia su Facebook i tre figli Davide, Liviana e Vinicio che hanno scritto in una nota: “È scomparsa la titolare di due grandi complessi circensi. La sua era una missione specifica: quella di portare felicità e gioia con i suoi spettacoli in tutto il mondo,che avrà un seguito con i suoi figli Davide, Liviana e Vinicio”. I funerali disi terranno a Siracusa, martedì 10luglio alle 11,30, nel santuario della ...