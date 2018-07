Morbillo | Ministero della Salute | nessun allarme dall’Italia al Regno Unito

meteoweb.eu

: il ministero della Salute al Regno Unito: nessun allarme morbillo dall’Italia - Sputtaniamotutt : il ministero della Salute al Regno Unito: nessun allarme morbillo dall’Italia - _FreeAndWild_ : RT @Agenzia_Dire: 'Non c'è nessun allarme #morbillo dall’Italia al Regno Unito', rende noto il @MinisteroSalute che annuncia: 'Faremo piena… - Agenzia_Dire : 'Non c'è nessun allarme #morbillo dall’Italia al Regno Unito', rende noto il @MinisteroSalute che annuncia: 'Faremo… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Il, attraverso la Direzione generaleprevenzione sanitaria, rende note le informazioni scambiate sui casi dinell’ultimo semestre tra il nostro Paese ed il(UK), per mezzo del sistema internazionale Early Warning and Response System (EWRS).a delle segnalazioni registrate fa presagire situazioni diper casi diprovenienti. La sorveglianza è molto attiva e dimostra una limitata circolazione di casi di varia provenienza. In proposito, non risultano focolai epidemici attribuibili all’importazione di casi. Sarà cura del, attraverso l’interlocuzione con il Commissario Europeo per lae la sicurezza alimentare, Vytenis Povilas Andriukaitis, fare piena luce sulle dichiarazioni pubblicate in questi giorni sui quotidiani nazionali al fine di evitare inutili e dannosi ...