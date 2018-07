Morata all' Inter? Ultime notizie | possibile erede di Icardi se Mauro va a Madrid Tutto

Ag. Morata : 'Con Ronaldo alla Juve arriveranno altri big. Colpo Real? Occhio a Icardi...' : Sia chiara una cosa: l'equazione 'compro Ronaldo e vinco la Champions' non è valida perché parliamo del torneo più imprevedibile del mondo. Però senz'altro sarebbe un'arma eccezionale in più, forse ...

Morata alla Juventus/ Ritorno possibile - il destino di Alvaro si intreccia con Higuain : Morata alla Juventus: il Ritorno è possibile, il destino di Alvaro si intreccia con quello di Higuain in un possibile doppio affare con il Chelsea che...(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:50:00 GMT)

Scambio Higuain-Morata - follia Juventus : arriva il sì bianconero - Allegri spinge per la fumata bianca : Scambio Higuain-Morata – Il calciomercato entra finalmente nel vivo, in particolar modo a tenere banco sono le strategie della Juventus, i bianconeri al momento si sono rinforzati con gli arrivi del terzino Cancelo e del centrocampista Emre Can ma rischiano di indebolirsi clamorosamente in attacco. Sì perchè secondo le ultime indiscrezioni si avvicina sempre di più lo Scambio con il Chelsea tra Morata ed Higuain, il Pipita è ...

Calciomercato Milan - parla Mirabelli : le parole su Morata - Fellaini e Ceballos : Calciomercato Milan – Il Milan al lavoro per preparare la prossima stagione, in particolar modo a tenere banco è il mercato. Nelle ultime ore sono arrivate interessanti indicazioni da parte di Mirabelli ai microfoni di Sky Sport: “Il nostro sarà un mercato attento e che rispetterà le regole. Abbiamo una squadra giovane e molti club interessati ai nostri giocatori, ma cercheremo di trattenere tutti. Morata? In questo momento non ...

Morata svela i nomi dei gemellini nella dedica alla sua Alice : TORINO - Non ha ancora svelato il nome della squadra con la quale giocherà il prossimo anno. Prima, ha voluto dire una cosa più importante. Anzi, due cose importanti. I nomi dei gemellini che Alvaro ...

Morata o Falcao al Milan?/ Tutto dipenderà dalle decisioni dell'Uefa - senza coppe lo scenario cambia : Il Milan attende la decisione dell'Uefa per pianificare il prossimo mercato. In attacco il primo nome è Alvaro Morata, in seconda battuta c'è il colombiano Radamel Falcao(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:31:00 GMT)

Juventus-Morata - lo spagnolo allo scoperto : “Ritorno? Ancora non so nulla…” : Juventus-Morata- Alvaro Morata, avvistato a Torino nelle scorse ore, ha colto l’occasione per sottolineare il motivo del suo arrivo in città, mettendo fine alle ipotetiche voci di un summit di mercato con la dirigenza juventina. L’attaccante spagnolo, ai microfoni di “TuttoSport“, ha sottolineato di essere a Torino per una festa di compleanno e per le […] L'articolo Juventus-Morata, lo spagnolo allo scoperto: ...

Calciomercato Juventus - Morata allo scoperto sul possibile ritorno in bianconero : Calciomercato Juventus – La Juventus al lavoro per la prossima stagione, ultime ore di Calciomercato caldissime con il club bianconero alla ricerca di importanti colpi per il tecnico Massimiliano Allegri. Oltre alla trattativa per Milinkovic-Savic, i bianconeri sperano di chiudere a breve per il ritorno dell’attaccante Alvaro Morata, il calciatore del Chelsea sembra confermare le possibilità di un possibile ritorno. Lo spagnolo ha ...

Morata ci spera : 'Tornare alla Juventus? Vediamo' : TORINO - Di nuovo insieme, nello stesso albergo, come tre anni fa quando, giovani attaccanti della Juventus , Alvaro Morata e Simone Zaza condividevano anche la stessa camera in ritiro. A riunirli, ...

Morata : 'Io alla Juventus? Qui ho tanti amici' : 'Un mio ritorno alla Juve? Non so niente, sono a Torino con amici'. Morata , sbarcato sabato all'ombra della Mole, dribbla le domande dei curiosi, a caccia di notizie e selfie. Ma se due indizi fanno ...

Calciomercato Juventus - Morata si allontana : Il Chelsea non accetta la proposta di Marotta. Smentita su Lewandowski Juventus Morata / Alvaro Morata si allontana dalla Juventus , almeno secondo quarto riferisce 'Rai Sport'. Arriverebbero infatti segnali negativi per il ritorno del centravanti spagnolo in bianconero, vista l'intenzione del Chelsea a concedere il via libera alla formula proposta da Marotta, ovvero ...

Da Morata a Higuain - basta con le 'balle cosmiche' : Milan - servono plusvalenze! : Prima Morata, poi Higuain e adesso Falcao . La nave sta affondando ma l'orchestrina continua a suonare. Mi tocca constatare che malgrado il mondo intero schernisca colui che teoricamente oggi sarebbe il proprietario del Milan, la UEFA abbia bocciato i cinesi , o finti tali, e che è già iniziato il fuggi fuggi di quei pochi giocatori ...

