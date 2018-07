Monza | rinviato il premio Mima 2018 | i Music awards spostati a ottobre | e indoor

Rinviato MIMA – Monza Italian Music Awards : la nuova data ad ottobre - info biglietti : MIMA - Monza Italian Music Awards viene Rinviato ad ottobre. L'evento si sarebbe dovuto tenere il prossimo 20 luglio all'Autodromo di Monza ma è stato rimandato al 6 ottobre per problemi tecnici legati all’area che avrebbe dovuto ospitare lo spettacolo. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Lo show verrà spostato in una nuova location, al chiuso, per consentire lo svolgimento della manifestazione anche in caso di ...