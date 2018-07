Mondiali | Macron in Russia per la semifinale tra Francia e Belgio

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 luglio 2018) Il presidente russo Vladimir Putin non incontrerà l’omologo francese Emmanuel, durante il viaggio indi quest’ultimo per assistere alladei, a San Pietroburgo. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. “Per quanto ne sappiamo, il sig.intende venire a San Pietroburgo esclusivamente per la partita e subito dopo ripartira’”, ha detto oggi Peskov, aggiungendo che “dal canto suo, l’agenda del presidente russo non prevede la presenza a questo match”. Il portavoce ha tenuto, comunque, a sottolineare che i contatti tra Mosca e Parigi “ai massimi livelli sono piuttosto intensi” e “non vi e’ un deficit di comunicazione”. “Putin ehanno rapporti molto buoni e costruttivi”, ha concluso.L'articoloin...