Mondiali | Luis Enrique nuovo ct Spagna

Brasile-Messico - le probabili formazioni – Ottavi Mondiali 2018 : Filipe Luis al posto di Marcelo - Vela alle spalle di Hernandez : Vincere per credere ancora nel sogno “mondiale” e scacciare l’incubo di emulare Spagna e Germania, favorite per la vittoria del torneo ma uscite anzitempo di scena. Il Brasile non può permettersi di fare sconti al Messico nell’ottavo di finale dei Mondiali 2018 che andrà in scena oggi, lunedì 2 luglio, alle ore 16.00 alla Samara Arena. La compagine verdeoro ha ottenuto il pass per gli Ottavi grazie al primo posto nel girone con due ...