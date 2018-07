Mondiali | insulti razzisti a Fernandinho

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 luglio 2018) Nel giorno del ritorno a casa della nazionale brasiliana, atterrata all’aeroporto Tom Jobim di Rio de Janeiro, la Cbf, federcalcio brasiliana, scende in campo per difendere. Il centrocampista del Man City, chiamato a sostituire lo squalificato Casemiro, ha causato l’autogol che ha dato il via alla sconfitta con il Belgio. Per questo in tanti sui social non lo hanno perdonato, bersagliandolo con(come “scimmia” e “sporco negro”) a lui e famiglia. Così la Cbf ha diffuso un messaggio via Instagram per stigmatizzare l’accaduto. “La CBF ripudia con forza gli attacchisubìti dae dai familiari – è scritto nella nota -. Il calcio rappresenta l’unione dei cuori, dei generi, delle culture e dei popoli. Siamo con te, inon passerranno!#SayNoToRacism”. In difesa di ...