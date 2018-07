Modigliani Experience Milano 2018 | date | prezzi dei biglietti | orari e opere esposte al

correttainformazione

: RT @MudecMi: #ModiglianiArtExperience Quanto ne sai sulla vita di #Modigliani? Scopri la curiosità cliccando sull'immagine! ?? https://t.co… - mbartomioli : RT @MudecMi: #ModiglianiArtExperience Quanto ne sai sulla vita di #Modigliani? Scopri la curiosità cliccando sull'immagine! ?? https://t.co… - elenaarzani : RT @CLetteraria: Al 3° posto tra gli articoli più letti della settimana, il #CriticARTe dedicato alla #ModiglianiArtExperience al @MudecMi:… - SturlaNews : RT @milanoweekend: Buona domenica! Che ne dite di fare una vera e propria Modigliani Art Experience? Se amate il pittore di origini toscane… -

(Di lunedì 9 luglio 2018)condi apertura edeiper assistere alla mostra dedicata ad Amedeo, pittore e scultore livornese. Al Mudec – Museo delle Culture disi potrà vivere un’esperienza artistica unica e ammirare così ledi uno dei più grandi maestri del Novecento. Al Museo delle Culture in programma la mostra multisensoriale dedicata a AmedeoE’ stata inaugurata lo scorso 20 giugno presso il Museo delle Culture dilaArt, un’innovativa mostra dedicata ad Amedeo. Il percorso espositivo, prodotto da 24 Ore Cultura e allestito all’interno del Mudec, è stato concepito per regalare ai visitatori un’incredibile esperienza artistica multisensoriale dove ad accompagnare il pubblico tra ledel grande maestro del Novecento sono musiche, video e anche profumi. Un modo per ...