Modello 730 | adempimenti e scadenze di luglio

Modello 730 - come compilare il Quadro RR : istruzioni INPS : Con la Circolare n. 82 del 14 giugno 2018, l’INPS è intervenuto a fornire le indicazioni operative circa le modalità di compilazione del Quadro RR del Modello 730, che contiene gli importi contributivi dovuti – in relazione ai redditi percepiti nell’anno d’imposta 2017 – dalle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e della gestione separata INPS di cui all’art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995. Nel documento di ...

Modello 730 : le detrazioni fiscali per gli interventi sulla casa : La Spezia - Il Caf Confartigianato ricorda che la Legge di Bilancio 2018 ha prorogato la detrazione Irpef ai fini del Modello 730 per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio ...

Modello 730/2018 : spese detraibili e non ammesse - precisazioni e chiarimenti : Da poco è stato messo on line dall'Agenzia dell'entrate il Modello 730 precompilato da consultare e ritrasmettere dopo modificato, qualora si riscontrino difformità o manchi qualche dato. Quali sono le spese che possono essere portate in detrazione? Tutte le notizie che possono interessare i contribuenti che sono obbligati ad adempiere a questo obbligo, o che intendano recuperare somme per le spese sostenute. Elenco spese da detratte dal 730 Va ...

Dichiarazione dei redditi - la guida su modifica e invio del Modello 730 precompilato : Da oggi, mercoledì 2 maggio 2018, sarà possibile modificare e rispedire all'Agenzia delle Entrate il 730 precompilato, già disponibile online per circa 30 milioni di italiani, sul sito delle...

Dichiarazione precompilata 2018 - ci siamo : per il Modello 730 è questione di ore : Ormai è questione di ore. A partire dal 2 maggio i contribuenti potranno modificare e inviare la propria Dichiarazione dei redditi precompilata, ovvero i modelli 730 predisposti dall’Agenzia delle Entrate, nel quale...

Modello 730 : le detrazioni fiscali per gli interventi sulla casa : La Legge di Bilancio 2018 (Legge 205 del 27 dicembre 2017) ha prorogato la detrazione Irpef a fini del Modello 730 per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16 bis Tuir. In generale sono state confermate le detrazioni fiscali già esistenti per gli interventi sugli edifici, con qualche novità per alcune categorie di lavori. La panoramica dei “bonus” per la casa comprende in particolare: la proroga del ...