MIUR e docenti fuori sede | occorre scegliere la strada per un piano di rientro

Docenti Gae e laureati in Scienze formazione primaria in presidio al MIUR. Malpezzi : 'Rinvio diplomati magistrali danno per tutti' : ...per questa ragione lo Snals Confsal ha già chiesto un incontro al ministro dell'Istruzione e della Ricerca e alle Commissioni Parlamentari competenti "nell'intento di trovare una soluzione politica ...

Bonus docenti - ultime notizie 27/06 : intesa siglata al MIUR : Bonus docenti – Le risorse saranno ripartite già dall’anno in corso sull’organico di diritto. Piena soddisfazione di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua e Gilda degli Insegnanti. siglata oggi, mercoledì 27 giugno 2018, l’intesa tra il Miur e i sindacati sulla ripartizione del Bonus docenti Concluso il confronto col Miur sulla ripartizione delle risorse […] L'articolo Bonus docenti, ultime notizie 27/06: intesa ...

Eliminata la chiamata diretta dei docenti - firma MIUR-sindacati : ROMA - La prima promessa elettorale di Lega e Cinque Stelle sulla scuola è stata rispettata. Questo pomeriggio il ministero dell'Istruzione e i sindacati, dopo otto ore di trattative, hanno firmato l'...

Scuola - accordo MIUR-sindacati : fine chiamata diretta docenti : Roma, 26 giu. , askanews, 'E' stato firmato oggi pomeriggio, tra le organizzazioni sindacali e il Miur, l'accordo fortemente voluto dalla UIL Scuola, che fissa i criteri per il passaggio su Scuola dei ...

Abolita la “chiamata diretta” dei docenti/ Firma MIUR-sindacati - Bussetti supera la ’Buona Scuola’ di Renzi : Scuola, Abolita la "chiamata diretta" dei docenti: Firma Miur-sindacati, il ministro Bussetti supera la Buona Scuola del Governo Renzi. "Chi vince il concorso non cambi Regione"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:59:00 GMT)

Eliminata la chiamata diretta dei docenti - firma MIUR-sindacati. Era un cardine della 'Buona Scuola' : ROMA - E' stato firmato tra Miur e i sindacati l'accordo che prevede che il personale docente venga assegnato alla scuola dall'Ufficio scolastico territoriale attraverso i titoli e il punteggio della ...

MIUR : arriva la piattaforma CS per i docenti esiliati e immobilizzati : Comunicato stampa riguardante l’invio al MIUR di una piattaforma programmatica da parte dei comitati di docenti esiliati ed immobilizzati. Una piattaforma che rappresenta il sunto di tre anni di proteste e lotte generatesi dopo la Legge 107. Questa testimonianza passata al ministro Marco Bussetti servirà per ridare quella dignità a coloro che lavorano all’interno della […] L'articolo MIUR: arriva la piattaforma CS per i docenti ...

Scuola - mobilità docenti ultime notizie : nuova sentenza contro algoritmo - MIUR sconfitto : Sull’algoritmo del Miur arriva un’altra sentenza contraria al Ministero. La notizia ci perviene direttamente dall’Avv. Antimo Buonamano che ha patrocinato il relativo ricorso. Con sentenza n. 5033/2018 pubblicata nei giorni scorsi il Giudice del Lavoro di Roma, ha accolto il ricorso di una docente di Scuola primaria di Mondragone che, aveva chiesto di essere trasferita […] L'articolo Scuola, mobilità docenti ultime notizie: nuova ...

Scuola - mobilità docenti 2018/9 ultime notizie : il MIUR ha fissato la data del confronto : Vi abbiamo riferito, nel corso della giornata di ieri, martedì 19 giugno, dell’appello lanciato al Ministero dell’Istruzione da parte dei sindacati rappresentativi Flc-Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola, in merito ad un incontro urgente sulla questione mobilità annuale. La risposta da parte del dicastero di Viale Trastevere è stata tempestiva: infatti, attraverso un comunicato pubblicato sui siti ufficiali delle […] L'articolo ...

Scuola - mobilità annuale docenti 2018/9 : chiesto incontro urgente al MIUR : I sindacati FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola hanno inviato una lettera al Ministero dell’Istruzione allo scopo di riavviare il confronto su mobilità annuale e sulle modalità di assegnazione da ambito a Scuola. La lettera è stata pubblicata sui siti ufficiali delle rappresentanze sindacali ed è indirizzata alla Dott.ssa Maria Maddalena Novelli, Direttore Generale del Personale della […] L'articolo Scuola, mobilità annuale docenti ...

Scuola - stipendi docenti precari : MIUR condannato in Tribunale per gli scatti stipendiali : Il sindacato Anief rende noto di aver ottenuto altre 3 importanti vittorie a tutela dei diritti dei lavoratori precari della Scuola. Come si legge in una nota diffusa sul sito ufficiale, è il Tribunale del Lavoro di Bologna ad essersi pronunciato sul riconoscimento degli scatti stipendiali per il servizio scolastico svolto da tre docenti con contratti a tempo determinato e […] L'articolo Scuola, stipendi docenti precari: Miur condannato in ...