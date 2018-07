Mitsubishi ti paga la benzina se ti fai ' guardare' mentre guidi 

agi

(Di lunedì 9 luglio 2018) Negli Stati Uniti Mitsubishi lancia una app con la quale i pendolari potranno condividere i propri dati di guida con le compagnie assicuratrici. In cambio di sconti sul carburante. L’idea di raccogliere i dati di guida delle automobili non è nuova e gli assicuratori hanno sempre mostrato particolare interesse ad aprire un occhio su quello che succede sulle strade. Come si è osservato anche in Italia, dove la diffusione delle scatole nere è accompagnata da forti sconti sul costo delle assicurazioni. Ma nel caso di Mitsubishi, per la prima volta è una casa automobilistica a proporsi di fare da tramite tra conducenti e compagnie assicuratrici. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Mitsubishi sta offrendo ai suoi clienti dieci dollari di sconto se accettano di essere costantemente osservati nelle loro abitudini di guida. Un automobilista ...