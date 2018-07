Minaccia con una pistola un uomo di colore e finisce su Fb : denunciato : Minaccia con una pistola un uomo di colore e finisce su Fb: denunciato A Torino un cittadino ha postato su Facebook le immagini di una persona che punta un’arma (poi rivelatasi ad aria compressa) contro un ragazzo dicendogli: "Vieni qua, ti sparo addosso". L’autore del gesto è stato identificato e segnalato alle autorità ...

Torino - un uomo Minaccia con una pistola un migrante in strada : "Ti ammazzo" : Il video è stato pubblicato su Facebook da un residente che ha chiamato la polizia. L'arma pare fosse una scacciacani

Torino - italiano Minaccia un immigrato con la pistola : «Ti ammazzo come i cani» : Era alla guida della propria auto, quando si è fermato nel bel mezzo di una curva, sulle strisce pedonali, per minacciare uno straniero, probabilmente di origini africane, con una pistola. Il...

Lo spaccio anche di giorno : il residente con la pistola Minaccia il pusher : TORINO - In Barriera di Milano, ogni giorno i residenti protestano per l'assidua presenza di pusher. Di notte come di giorno. E ieri mattina, domenica 8 luglio 2018, un 38enne è sceso in strada, iniziando a...

Roma - a Trastevere Minaccia turista con il coltello per strapparle la borsa : preso : Gli agenti del commissariato di Polizia Colombo hanno arrestato in piazza San Callisto G.F., 42enne Romano, con l'accusa di rapina aggravata. L'uomo, in via dei Fienaroli, aveva strappatoto la borsa a ...

Paura per Ciro Immobile - Minacciato con un coltello in spiaggia : Paura per Ciro Immobile, minacciato con un coltello in spiaggia Il centravanti della Lazio si trovava sulla spiaggia di Francavilla a Mare, quando è stato avvicinato da un uomo, rivelatosi poi un ultrà noto alle Forze dell'Ordine e colpito da Daspo. L'aggressore é stato identificato e denunciato a piede ...

Minaccia i nonni per farsi consegnare i soldi : arrestato : Ferrara. Il giovane, 21 anni, in pochi mesi aveva costretto i due pensionati a cedergli tremila euro. E' accusato di tentata estorsione

Lazio - Immobile Minacciato con un coltello : Una giornata al mare che ha rischiato di finire male per Ciro Immobile e alcuni suoi amici a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. All'ora di pranzo, poco dopo le 14, infatti, un uomo piuttosto ...