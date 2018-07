blogo

: Milo Infante a Blogo: 'Torno in tv: la gente mi vuole ancora bene' - SerieTvserie : Milo Infante a Blogo: 'Torno in tv: la gente mi vuole ancora bene' - Varych4 : Milo Infante a Blogo: 'Torno in tv: la gente mi vuole ancora bene' - tvblogit : Milo Infante a Blogo: 'Torno in tv: la gente mi vuole ancora bene' -

(Di lunedì 9 luglio 2018) Sarà un piacere, dal 21 ottobre, ritrovaresu Rai 2. Il conduttore e giornalista avrà un piccolo spazio, la domenica mattina alle 10, con un programma nato da una sua idea: Generazione Giovani è il titolo. Ma tanto basta per dargli il bentornato dopo anni di lontananza (non certo una sua scelta) dal piccolo schermo. Il suo ultimo programma risale al 2015, e anche dal 2011 al 2014 era stato messo in panchina dopo essersi ribellato alle liste di proscrizione e al demansionamento quandoconduceva il programma Pomeriggio sul 2 con Lorena Bianchetti: i giudici gli hanno dato ragione con quattro sentenze a suo favore, mentre il pubblico continua a ricordarlo con grande affetto per i fasti de L'Italia sul 2 (portata al successo con Monica Leodreddi)., lo vivi come un ri? "Io non me ne sono mai andato, ci sono sempre stato. Semmai non ho potuto lavorare. ...