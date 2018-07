Milano : prosegue stretta Atm - chiusi in uscita tornelli Centrale e Lambrate : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – prosegue il piano di Atm nella lotta all’evasione tariffaria. Da domani, anche nelle stazioni di Centrale e Lambrate, due fermate principali della M2, i tornelli in uscita saranno chiusi con obbligo di convalida del biglietto. La decisione porta a 106 le stazioni interessate dal provvedimento, su un totale di 113. L’ultimo tassello della lotta all’evasione arriva dopo il piano di ...

Borsa : Milano prosegue in rialzo : ANSA, - Milano, 9 LUG - La Borsa di Milano , +0,64%, prosegue la seduta in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Gli investitori scommettono su una soluzione alla guerra commerciale e ...

Borsa : Milano prosegue in rosso : ANSA, - Milano, 4 LUG - La Borsa di Milano, -0,28%, prosegue la seduta in terreno negativo in attesa dell'arrivo dei dazi imposti dagli Stati Uniti su 34 miliardi di dollari di beni cinesi. In ...

Borsa - Milano prosegue cali -1 - 2% - Ue negativa con rischi Germania : Roma, 2 lug. , askanews, Proseguono i ribassi alla Borsa di Milano a metà giornata, con un meno 1,20 per cento dell'indice Ftse-Mib in un avvio di settimana negativo per tutte le piazze europee. Dopo ...

Borsa - Milano prosegue in lieve rialzo +0 - 21% e spread cala a 229 : Roma, 12 giu. , askanews, Continuano a moderarsi le tensioni sull'Italia, con la Borsa di Milano che dopo il forte rimbalzo di ieri mantiene una dinamica moderatamente positiva, mentre i tassi di ...

Borsa : Milano prosegue in forte rialzo : ANSA, - Milano, 11 GIU - La Borsa di Milano prosegue in forte rialzo con il Ftse Mib che avanza del 2,1% a 21.807 punti. Piazza Affari, miglior listino europeo, è spinta dalla banche con gli ...

Borsa : Milano prosegue in rosso - -1 - 5% - : ANSA, - Milano, 8 GIU - La Borsa di Milano prosegue in rosso con il Ftse Mib che cede l'1,5% a 21.402 punti. Piazza Affari, la peggiore del Vecchio Continente, è appesantita dall'andamento negativo ...

BORSA Milano prosegue debole su incertezze governo - giù banche - ... : Piazza Affari si muove debole,penalizzata dalle incertezze sul nuovo esecutivo che siconcentrano sulla nomina al ministero chiave dell'Economia, doveil leghista Matteo Salvini ha ribadito di vedere bene PaoloSavona, noto per le posizioni euroscettiche. Lo spread sul rendimento fra i titoli di Stato italiani eBund tedeschi si è ...