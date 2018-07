Milano | morto collaboratore del pittore Bonalumi | caduto da una scala mentre allestiva la

Milano - incidente Palazzo Reale : morto Luca Lovati/ Ultime notizie : era assistente di Agostino Bonalumi : Milano, incidente sul lavoro a Palazzo Reale: morto un operaio di 70 anni. Ultime notizie, l'uomo è caduto durante l'allestimento di una mostra: precipitato da oltre 5 metri(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 16:12:00 GMT)

Giovane africano trovato morto in uno studentato a Milano : LaPresse, Uno studente camerunense di 29 anni è stato trovato morto nella propria stanza in uno studentato nel pieno centro di Milano, in via Corridoni. Il corpo era in avanzato stato di ...

Milano. Incidente in Ducati trentenne morto a Livigno : Un turista di Milano di 34 anni stava scendendo lungo la strada che dal Foscagno porta a Livigno (Sondrio) quando ha

Uomo trovato morto in un parcheggio - giallo a Milano : Un Uomo di 65 anni è stato trovato morto questa mattina nel parcheggio di via Uruguay a Milano. Sul posto i soccorsi del 118 e la polizia di Stato, allertati dai passanti. Il cadavere, che presenta ...

Francesco Forleo è morto/ Addio all'ex parlamentare e questore di Milano : domani il funerale : Francesco Forleo è morto: l'ex parlamentare e questore di Milano e Brindisi è deceduto all'età di 76 anni, domani martedì 26 giugno 2018 i funerali a Genova(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:56:00 GMT)

Francesco Forleo - morto ex parlamentare e questore di Milano - Firenze e Brindisi : L’ultimo incarico era stato quello di commissario dell’emergenza rifiuti di Napoli, quando era governatore Antonio Bassolino. Prima, era stato parlamentare e commissario di polizia, poi questore. Nel mezzo, durante l’incarico a Brindisi, era stato anche arrestato perché accusato di aver preso parte a una controversa sparatoria con dei contrabbandieri. In pensione da anni, Francesco Forleo è morto domenica pomeriggio in una ...

Morto la pm di Milano Giulia Perrotti - aveva indagato sul furto della bara di Mike Bongiorno : Si svolgeranno venerdì mattina, alle ore 11, nella chiesa di San Pietro in Gessate, davanti al Palazzo di Giustizia, i funerali del procuratore aggiunto di Milano Giulia Perrotti , morta ieri sera ...

ROBERTO BENIGNI È MORTO A Milano - MA È UNA BUFALA/ Cosa ha indotto a credere che non fosse una fake news : ROBERTO BENIGNI è MORTO in un incidente stradale? Una fake news: comico toscano vivo e vegeto, è una BUFALA. Nuova notizia falsa diffusa nelle scorse ore sul web, MORTO l'attore (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 20:37:00 GMT)