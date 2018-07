Milano | controlli polfer | in una settimana 7 arresti e 37 contravvenzioni 2

meteoweb.eu

: RT @radiolombardia: Milano, controlli nei locali: irregolari 7 lavoratori su 10 - - DavideBoni : RT @radiolombardia: Milano, controlli nei locali: irregolari 7 lavoratori su 10 - - radiolombardia : Milano, controlli nei locali: irregolari 7 lavoratori su 10 - - UdcIta : RT @AntonioDePoli: Il governo deve intervenire per garantire un lavoro giusto, equamente retribuito, ma soprattutto sicuro. Ennesimo incide… -

(Di lunedì 9 luglio 2018) (AdnKronos) – Sempre nella stazione diLambrate è stata arrestata una 22enne di origine bosniaca per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti l’hanno individuata dopo aver ricevuto una segnalazione per la presenza a bordo di un treno regionale di una persona violenta. Una volta intervenuti, sono stati aggrediti a loro volta, ma sono riusciti a immobilizzarla e arrestarla.Sempre per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, gli uomini del postodiPorta Garibaldi hanno denunciato a piede libero un 31enne marocchino che lo scorso mercoledì sera, in preda a uno stato di agitazione, aveva azionato le leve di emergenza del treno Bovisa-Lodi, procurandone la frenata automatica. Nello stesso luogo e per lo stesso reato resistenza a pubblico ufficiale sono stati arrestati anche due giovani italiani di 20 anni. Dapprima ...