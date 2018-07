Milano - cade allestendo la mostra : morto l'assistente di Bonalumi : Milano, cade allestendo la mostra: morto l'assistente di Bonalumi L'uomo 69enne è deceduto il 9 luglio dopo essere caduto da un'impalcatura a Palazzo Reale. Inutili i soccorsi dei sanitari, che l'hanno trovato in arresto cardiaco. Stava allestendo l'esposizione dedicata al maestro d'arte astratta scomparso nel ...

Infortuni : operaio muore cadendo da una scala a Palazzo Reale di Milano : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Un operaio di 69 anni ha perso la vita cadendo da una scala mentre era al lavoro per allestire una mostra all’interno di una sala di Palazzo Reale, a Milano.L’incidente è avvenuto intorno alle 11.45 di questa mattina. L’uomo, titolare di una ditta specializzata nell’allestimento di mostre ed esposizioni, era in cima alla scala quando, per cause in corso di accertamento, ha perso ...

Il torneo Red Bull Kumite di Street Fighter V Arcade Edition sbarca a luglio a Milano : Il 7 luglio 2018 nella sede del MOBA di Milano si terrà la tappa italiana del Red Bull Kumite Qualifier Italy, un torneo eSport che incoronerà il re italiano di Street Fighter V Arcade Edition.Saranno 8 giocatori "Vip" invitati da Red Bull più altri 24 liberamente iscritti sul sito ufficiale della manifestazione si giocheranno il titolo in un intenso torneo a doppia eliminazione da 32 giocatori presso il MOBA. Al campione, Red Bull metterà ...

BORSA Milano in calo ma sopra minimi - cade Recordati - giù Mediaset - ... : Piazza Affari procede in ribasso, ma sopra i minimi, pagando le tensioni politiche che scuotono l'Europa e i timori legati alla guerra dei dazi tra Usa e resto del mondo. Le divergenze in Germania tra Csu e Cdu in tema di immigrazione, che mettono a rischio il governo guidato da Angela Merkel , si sommano alla situazione specifica italiana, con le perplessità ...

Lotto : il 60 su Milano cade dopo 133 turni : Lotto nella dodicesima estrazione di giugno, si rivede il 60 su Milano che mancava da 133 turni, il nuovo leader è l’82 su Firenze. Lotto, il 60 su Milano torna dopo 133 turni di assenza: ora il leader dei centenari del Lotto è l’82 su Firenze a quota 131, seguito dal 18 su Venezia a 108. Nella Top 5 si […] L'articolo Lotto: il 60 su Milano cade dopo 133 turni proviene da GiGi Lotto.

Hackaton 2018 di Officine Innovazione a Milano - il trionfo della DIGITA Academy di Napoli : Durante la sfida, più di 30 team da tutte le parti del mondo si sono sfidati per 24 ore ininterrotte a partire dalle 11:00 di venerdì 8 Giugno e per tutta la notte fino alle 11:00 di Sabato 9. L' ...

BORSA Milano poco mossa - bene Banco Bpm - cade Tenaris - a maggio -9% : ...il quadro di un pomeriggio scoppietante sonoarrivate le parole distensive di Donald Trump sulla Corea delNord e l'annuncio dei dazi Usa su alluminio eacciaio Tornando alla situazione politica ...

Pagamento Tasi e Imu 2018/ Scadenza il 18 giugno : le tariffe decise dal Comune di Milano : Il 18 giugno scade il termine per il Pagamento Imu e Tasi 2018 relativo alla prima rata. Non mancano casi di esonero o esenzione per il versamento delle imposte(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:04:00 GMT)