Milan | presentata la nuova maglia da trasferta | inserita una striscia nera orizzontale

Maglia Milan - presentata la nuova divisa per la prossima stagione [FOTO] : Maglia Milan – Oggi Puma Football presenta il nuovo Home Kit da gara del Milan per la stagione 2018/2019. Il primo Kit Puma si ispira alla lunga storia e alla tradizione centenaria e vincente del nostro Club. Le inconfondibili strisce rossonere che rappresentano il fuoco nei cuori dei tifosi e della squadra e la paura che infondono agli avversari vengono valorizzate nella nuova Maglia , caratterizzata da un design minimal e classico. ...

Al Festival del lavoro di Milan o presentata carta dei valori del food delivery a tutela rider : Milano ,29 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Arriva la prima carta dei valori del food delivery per sottoscrivere l’impegno della aziende del settore a garantire le tutele ritenute fondamentali per i propri rider . A sottoscriverla food ora, food racers, moovenda, presto food . La carta è stata illustrata stamattina, durante il Festival del lavoro in corso a Milano da Gianluca Cocco, ad di food ora Italia (servizio on-demand di consegne a ...

Nasce Theal Therapy - la terapia dei campioni per tutti presentata da Mectronic con AC Milan e Franco Baresi : Una vera e propria rivoluzione nel campo della medicina e della fisioterapia in grado, allo stesso tempo, di accelerare il recupero fisico dei campioni dello sport garantendo una rapida guarigione e curare un’ampia gamma di patologie che colpiscono ogni anno milioni di persone in Italia e nel mondo. È questa la potenzialità della Theal Therapy, la terapia laser made in Italy brevettata da Mectronic presentata nella Casa dei rossoneri alla ...