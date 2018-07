Milan | Mirabelli fa il punto sul mercato | “Suso Inter? No | nessuno vuole andare via

Milan - al via il raduno. Mirabelli e Gattuso : "Pensiamo positivo. I big non si muoveranno" : A Milanello oggi è iniziato il raduno rossonero e intanto Elliott, fallito l'ultimo tentativo di vendere fatto da Li Yonghong, sembra intenzionato ad avviare la procedura per impossessarsi della ...

Calciomercato Milan - Mirabelli : “Suso all’Inter? Lo escludo” : “Escludo che Suso possa andare all’Inter”. E’ tassativo il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, a proposito dei contatti fra l’agente dell’attaccante e il club nerazzurro. “Per quanto mi riguarda, i procuratori possono parlare, ma escludo in modo categorico che Suso possa andare all’Inter. Ha una clausola per l’estero e ha sempre dichiarato di voler restare al Milan. Escludo che possa ...

Calciomercato Milan - Immobile o Morata? Le indicazioni di Gattuso e Mirabelli : Calciomercato Milan – Prende il via la nuova stagione del Milan, in particolar modo il club rossonero ha intenzione di tornare in Europa dopo l’ufficialità dell’esclusione dall’Europa League arrivata dalla Uefa. indicazioni di mercato da Gattuso in conferenza stampa: “Dico sempre la verità, non sono stati 50 giorni facili per come sono fatto e posso garantire che ho vissuto di peggio anche in club non come il ...

Milan - al via la stagione : la conferenza stampa di Gattuso e Mirabelli LIVE : Tra campo, mercato e questioni societarie : comincia ufficialmente la nuova stagione del Milan. I rossoneri - come le altre big della Serie A - si ritrovano oggi per la prima volta a Milanello, per il ...

Il Tottenham bussa in casa Milan : l’offerta che fa “traballare” Mirabelli : Tottenham pronto a pescare in Italia per rafforzare la squadra da mettere a disposizione del tecnico Pochettino nella prossima stagione Il Tottenham ha bussato in casa del Milan nelle scorse ore. L’agente di Ricardo Rodriguez infatti, ha portato un’offerta proveniente dall’Inghilterra al ds rossonero Mirabelli. La stampa inglese parla di una proposta attorno ai 20 milioni di euro, per un calciatore che però è giunto al ...

Milan - Yonghong Li non paga. E Massimiliano Mirabelli : 'Non sappiamo quanti soldi abbiamo' : 'Un'estate fa, la storia di noi due...' canterebbe Mina, ma quelle parole e quella melodia risuonano insistenti nella testa dei tifosi Milanisti, sempre più frastornati dalla piega che stanno ...

Calciomercato Milan - Mirabelli lancia l’allarme : “faremo un mercato a zero - non abbiamo soldi in tasca” : Il direttore sportivo del Milan ha parlato del mercato estivo rossonero, sottolineando come al momento non sono previsti colpi “abbiamo faticato tanto, ma ora ripartiamo per una nuova stagione, speriamo sia una grande annata. Non abbiamo fatto vacanze, siamo tutti carichi per vedere ciò che potremo fare. abbiamo sentito tanti nomi, dico ai tifosi di non starci però dietro. abbiamo le idee chiare, abbiamo un mercato in uscita da fare ...

Calciomercato Milan - Mirabelli in esclusiva : 'Nessuno parte o arriva senza il via libera di Gattuso' : Sulla questione è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli , che ha confermato come in questo momento la società rossonera sia ferma sul mercato.