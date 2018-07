Milan | Mirabelli | ' Escludo che Suso vada all' Inter'

Calciomercato Milan - Immobile o Morata? Le indicazioni di Gattuso e Mirabelli : Calciomercato Milan – Prende il via la nuova stagione del Milan, in particolar modo il club rossonero ha intenzione di tornare in Europa dopo l’ufficialità dell’esclusione dall’Europa League arrivata dalla Uefa. indicazioni di mercato da Gattuso in conferenza stampa: “Dico sempre la verità, non sono stati 50 giorni facili per come sono fatto e posso garantire che ho vissuto di peggio anche in club non come il ...

Il Tottenham bussa in casa Milan : l’offerta che fa “traballare” Mirabelli : Tottenham pronto a pescare in Italia per rafforzare la squadra da mettere a disposizione del tecnico Pochettino nella prossima stagione Il Tottenham ha bussato in casa del Milan nelle scorse ore. L’agente di Ricardo Rodriguez infatti, ha portato un’offerta proveniente dall’Inghilterra al ds rossonero Mirabelli. La stampa inglese parla di una proposta attorno ai 20 milioni di euro, per un calciatore che però è giunto al ...

Il Milan non ha soldi. Ds Mirabelli : "Sarà un mercato a saldo zero" : 'Non stiamo prendendo in considerazione acquisti perché non sappiamo cosa abbiamo in tasca. Sarà un mercato a saldo zero'. È la sintesi dell'intervista rilasciata a Sky dal direttore sportivo del ...

Milan - Yonghong Li non paga. E Massimiliano Mirabelli : 'Non sappiamo quanti soldi abbiamo' : 'Un'estate fa, la storia di noi due...' canterebbe Mina, ma quelle parole e quella melodia risuonano insistenti nella testa dei tifosi Milanisti, sempre più frastornati dalla piega che stanno ...

Calciomercato Milan - Mirabelli lancia l’allarme : “faremo un mercato a zero - non abbiamo soldi in tasca” : Il direttore sportivo del Milan ha parlato del mercato estivo rossonero, sottolineando come al momento non sono previsti colpi “abbiamo faticato tanto, ma ora ripartiamo per una nuova stagione, speriamo sia una grande annata. Non abbiamo fatto vacanze, siamo tutti carichi per vedere ciò che potremo fare. abbiamo sentito tanti nomi, dico ai tifosi di non starci però dietro. abbiamo le idee chiare, abbiamo un mercato in uscita da fare ...

Milan - Mirabelli : “mercato a costo zero” : “Zaza? Non stiamo prendendo in considerazione acquisti perché non sappiamo cosa abbiamo in tasca. Come quando hai fame, guardi il portafoglio e decidi se mangiare un panino con la mortadella o caviale e champagne. Lo sapremo solo quando avremo fatto qualcosa in uscita”. Così il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, facendo il punto sul mercato rossonero. “Rispetto all’anno scorso ci è arrivata qualche entrata in ...

Calciomercato Milan - Mirabelli in esclusiva : 'Nessuno parte o arriva senza il via libera di Gattuso' : Sulla questione è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli , che ha confermato come in questo momento la società rossonera sia ferma sul mercato.

Calciomercato Milan - ritorno di fiamma per un ex Roma : Fassone e Mirabelli puntano un big per il centrocampo : Il club rossonero ha messo in cima alla lista per il centrocampo Leandro Paredes, profilo già seguito in passato dal Milan Il Milan fa sul serio per Leandro Paredes, il club rossonero ha messo in cima alla lista per il centrocampo il giocatore dello Zenit San Pietroburgo. LaPresse/Jennifer Lorenzini Contatti avviati con gli agenti del calciatore, un confronto utile per capire i costi dell’operazione e la fattibilità di una trattativa ...

Calciomercato Milan - via vai in attacco : Gattuso e Mirabelli cambiano volto al “pacchetto” di centravanti : Calciomercato Milan, continuano le trattative in casa rossonera nonostante le frenate dovute ai ben noti problemi societari con l’Uefa Il Milan deve fare i conti con diversi aspetti extra calcistici in questa calda estate. Dapprima l’estromissione dalle coppe da parte dell’Uefa, ora il ricorso al Tas e la trattativa per la cessione del club con Rocco Commisso. In questo quadro, non certo idilliaco, sta cercando di ...

Clamoroso Milan : “Mirabelli ha il sì di Immobile” - tutti i dettagli : Immobile nuovamente preso d’assalto dal Milan ad un anno dalla trattativa che nella passata estate ha fatto sognare i tifosi rossoneri “Ho fatto 41 gol stagionali, è ovvio che mio nome venga accostato a qualche top club – ha dichiarato Immobile a SkySport – ora mi godo qualche giorno di vacanza, poi non vedrò l’ora di ricominciare”. Sul dove, Immobile ha glissato con una grande risata. Ebbene, Skysport ...

Calciomercato Milan - la sentenza dell'Uefa non ferma i rossoneri : Mirabelli e Fassone piazzano un colpo! : Nella mattinata di oggi l'esterno d'attacco croato classe 1996 svolgerà delle visite mediche propedeutiche alla chiusura dell'accordo Il mercato del Milan non si ferma, nonostante la sentenza dell'...